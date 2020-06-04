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Обнаружена самая страшная картинка интернета, которая «убивает» Android

Владельцы Android-смартфонов с конца мая жалуются в социальных сетях, что картинка с изображением озера и заката выводит из строя их телефоны, если поставить ее на рабочий стол. Как рассказывают те, кто все-таки рискнул провести эксперимент самостоятельно, экран техники начинает загораться и гаснуть, сама она перезагружается, а у пользователя не остается возможности даже снять блокировку.


Отмечается, что чаще остальных страдают смартфоны Samsung и Google Pixel. Ошибка возникает на некоторых устройствах с последней версией Android 10. Как рассказывает журналист Богдан Петрован, каринка никак не повлияла на его Huawei 20 Pro, но почти «убила» Google Pixel 2.

Пока неизвестно, из-за чего происходит ошибка, однако отдельные специалисты предполагают, что пострадавшие смартфоны не справляются с обработкой некоторых параметров картинки. Так, для того, чтобы отобразить картинку в правильных цветах, телефону необходимо определить «цифровое пространство» изображения.

«Есть несколько способов определения цветового пространства. Некоторые пространства имеют специальные применения в графическом дизайне, поэтому иногда вы видите картинки не в стандартном RGB-формате. Также можно намеренно создать изображения, которые содержат больше информации о цвете, чем могут обработать некоторые устройства», — отметили специалисты. Они также пояснили, что это наиболее вероятная — причина, почему телефоны не справляются с обработкой изображения.


Samsung планируют представить необходимое обновление операционной системы, которое поможет обрабатывать изображения, подобные этому, 11 июня. Реакция Google на проблему неизвестна.

Рита Шмакова,
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