Владельцы Android-смартфонов с конца мая жалуются в социальных сетях, что картинка с изображением озера и заката выводит из строя их телефоны, если поставить ее на рабочий стол. Как рассказывают те, кто все-таки рискнул провести эксперимент самостоятельно, экран техники начинает загораться и гаснуть, сама она перезагружается, а у пользователя не остается возможности даже снять блокировку.
Обнаружена самая страшная картинка интернета, которая «убивает» Android
WARNING！！！— Ice universe (@UniverseIce) May 31, 2020
Never set this picture as wallpaper, especially for Samsung mobile phone users!
It will cause your phone to crash!
Don't try it!
If someone sends you this picture, please ignore it. pic.twitter.com/rVbozJdhkL
Отмечается, что чаще остальных страдают смартфоны Samsung и Google Pixel. Ошибка возникает на некоторых устройствах с последней версией Android 10. Как рассказывает журналист Богдан Петрован, каринка никак не повлияла на его Huawei 20 Pro, но почти «убила» Google Pixel 2.
Пока неизвестно, из-за чего происходит ошибка, однако отдельные специалисты предполагают, что пострадавшие смартфоны не справляются с обработкой некоторых параметров картинки. Так, для того, чтобы отобразить картинку в правильных цветах, телефону необходимо определить «цифровое пространство» изображения.
«Есть несколько способов определения цветового пространства. Некоторые пространства имеют специальные применения в графическом дизайне, поэтому иногда вы видите картинки не в стандартном RGB-формате. Также можно намеренно создать изображения, которые содержат больше информации о цвете, чем могут обработать некоторые устройства», — отметили специалисты. Они также пояснили, что это наиболее вероятная — причина, почему телефоны не справляются с обработкой изображения.
What the hell bro , It is frozen— Learning 2.1 (@vamsiexplores) May 31, 2020
How to get back to normal ?#GalaxyS20Ultra 😢😟😳😳 pic.twitter.com/GZfCfPY7vO
Samsung планируют представить необходимое обновление операционной системы, которое поможет обрабатывать изображения, подобные этому, 11 июня. Реакция Google на проблему неизвестна.
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