Очередным фестивалем, который изменил формат из-за пандемии коронавируса, стал научно-популярный Geek Picnic. Мероприятие проведут в режиме онлайн, что даст возможность пользователями со всего мира присоединиться к прямой трансляции. Об этом сообщают представители фестиваля.
Geek Picnic в 2020 году пройдет дважды, но оба раза — в онлайн-формате
Организаторы решили разделить Geek Picnic на две части. Первая и бесплатная пройдет 27 июня, масштабный трехдневный фестиваль организают с 6 по 8 августа, однако чтобы попасть туда, пользователям придется купить онлайн-билет.
Темой нового научно-популярного фестиваля стала «Мультивселенная». Будут организованы дискуссия про мета-физические обоснования концепции о параллельных реальностях и погружениях в иные миры. Также зрители смогут послушать выступления о колонизации Марса и экзопланетах. Традиционной частью программы станет обсуждение игр и комиксов. Всего будет шесть блоков: космос, урбанистика, фантастика, IT, био-технологии и экология. Гости фестиваля смогут отправиться в виртуальны тур по музеям и лабораториям, увидят объекты net.art, а также смогут испытать опыт гик-шоппинга и даже займутся совместным «кодописанием».
Для детей организуют научные опыты и собирание лего онлайн. В это время родители смогут попасть на лекции по психологии и воспитанию. Подробное расписание будет опубликовано позднее на сайте фестиваля.
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