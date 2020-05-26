Geek Picnic в 2020 году пройдет дважды, но оба раза — в онлайн-формате

Организаторы решили разделить Geek Picnic на две части. Первая и бесплатная пройдет 27 июня, масштабный трехдневный фестиваль организают с 6 по 8 августа, однако чтобы попасть туда, пользователям придется купить онлайн-билет.

Темой нового научно-популярного фестиваля стала «Мультивселенная». Будут организованы дискуссия про мета-физические обоснования концепции о параллельных реальностях и погружениях в иные миры. Также зрители смогут послушать выступления о колонизации Марса и экзопланетах. Традиционной частью программы станет обсуждение игр и комиксов. Всего будет шесть блоков: космос, урбанистика, фантастика, IT, био-технологии и экология. Гости фестиваля смогут отправиться в виртуальны тур по музеям и лабораториям, увидят объекты net.art, а также смогут испытать опыт гик-шоппинга и даже займутся совместным «кодописанием».

Для детей организуют научные опыты и собирание лего онлайн. В это время родители смогут попасть на лекции по психологии и воспитанию. Подробное расписание будет опубликовано позднее на сайте фестиваля.



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