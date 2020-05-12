Как выглядел сериал «Офис», если бы все работали удаленно? Загляните в рабочий чат Dunder Mifflin!

События всех 201 эпизодов культового сериала нулевых «Офис» в прямом эфире воссоздает нью-йоркская компания MSCHF, специализирующаяся на абсурдных интернет-проектах. Через корпоративный мессенджер Slack «общаются» Майкл Скотт, Дуайт Шрут, Джим Халперт, Пэм Бисли, Райан Ховард и другие сотрудники Dunder Mifflin.

Присоединиться к их рабочим чатам может любой пользователь — и попасть в обсуждения отдела продаж, склада или стать членом комитета планирования вечеринок. Однако написать в них тем, кто не является сотрудником Dunder Mifflin, запрещено.

MSCHF адаптируют серии «Офиса» в прямом эфире каждый день с понедельника по пятницу с 08:00 до 17:00 по североамериканскому восточному времени — или с 15:00 до 01:00 по московскому. Реплики каждого из персонажей прописывают реальные люди, а не боты. Например, они воссоздали сюжет 12 серии 2 сезона, в которой Майкл обжег ногу на электрогриле и попросил коллег отвезти его на работу.

«Офисная культура сильно изменилась с тех пор, как шоу впервые показали по телевидению. Теперь все крутится вокруг технологий, что изменило способ общения с коллегами. К тому же, всегда интересно использовать Slack таким способом, для которого мессенджер был не предназначен», — говорит руководитель отдела стратегического планирования мессенджера Slack Дэниэл Гринберг.

«Офис» — американский сериал, созданный на основе одноименного популярного сериала канала BBC в стиле псевдодокументалистики. Первая серия вышла на экраны 25 марта 2005 года. Шоу рассказывает о жизни небольшого регионального офиса компании Dunder Mifflin, занимающейся поставкой бумажной продукции. Каждый из сотрудников имеет свои причуды, привычки и комплексы. Коллеги ругаются, мирятся, шутят и целыми днями терпят выходки непутевого босса.