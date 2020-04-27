Как команда программистов из Петербурга разработала онлайн-переводчик, попавший на главную страницу App Store

Стал думать. Так, камера есть, слова распознавать можем. Но как выделить нужное слово? Прицел? Рамочка? Стрелочка может быть… Да ведь у нас же есть, чем указывать! Палец! Бог дал нам пальцы, десять штук. Первая мысль: на меня сошло озарение. Следующая мысль: да есть такое уже, наверняка. Весь оставшийся день я провел в App Store в поисках такого приложения. НЕТ! То есть 2019 год (эх!), а нормального способа перевести слово в тексте — нет. Решено: надо делать.

Вообще, я думаю, весь этот проект — попытка закрыть детский гештальт. Я учился в школе, где детей мучают латынью и древнегреческим (не спрашивайте ничего!). Я помню это ощущение, когда ты ищешь в словаре одно слово, а потом оказывается, что это аорист первый (прошедшее время в древнегреческом языке — прим. ред.), и смотреть нужно на другую букву… но это уже другая история.