Эксперимент с бесплатным доступом к 391 социально значимому сайту в России пройдет с 1 апреля по 1 июля 2020 года. В эксперименте будут участвовать «Ростелеком», МТС, «Вымпелком», «Мегафон» и «ЭР-Телеком» — операторы связи должны будут предоставить открытый доступ к каждому из ресурсов списка. По оценкам Минкомсвязи, затраты операторов при введении бесплатного доступа составят 5,7 миллиардов рублей.

Помимо социальных сетей и официальных сайтов музеев страны в перечень вошли сайты Госдумы и правительства, «Госуслуги», портал стопкоронавирус.рф, мессенджеры ICQ и «ТамТам», а также сайты ряда российских СМИ — в том числе «Интерфакса», «Коммерсанта» и «Первого канала». Бесплатно воспользоваться также удастся сервисами погоды и поисковиками, образовательными и научными порталами, маркетплейсами и сервисами доставки.

Напомним, срок вступления в силу требований об обязательной предустановке на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV российского ПО отложили из-за коронавируса. Ранее ФАС уже выбрала типы программ, которые в обязательном порядке должны предустанавливаться на гаджеты, продаваемые в России. Кроме того, ФАС планирует обязать Apple, Google и Microsoft обеспечить полную удаляемость установленных на смартфоны приложений. В свою очередь производители электроники попросили отсрочить «закон против Apple». Они рассчитывают на продление срока разработки подзаконных актов. О готовности предустанавливать российское ПО на свои устройства заявили Samsung, Xiaomi и Asus.