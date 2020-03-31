Фонд «МойМио» запускает благотворительные онлайн-квартирники. Первый гость — актриса Юлия Ауг

В среду, 1 апреля, в прямом эфире, которые будут проводиться в официальной группе фонда «МойМио» «ВКонтакте» в 20:00, выступит секретный гость, а в четверг, 2 апреля, музыкант Евгений Маргулис. Также в ближайших эфирах появятся Алиса Гребенщикова, Яна Сексте и другие. Следить за обновлением расписания и списком артистов можно в группе фонда.

Главная цель проекта — привлечь внимание к некоммерческим организациям, которые продолжают работу в непростой период кризиса на фоне пандемии, а также «напоминать каждый день о том, что есть люди, которые постоянно живут в изоляции, что подопечные фондов еще больше нуждаются в поддержке».

«Страна, правительство теперь знают про аппараты неинвазивной вентиляции легких и как неприятна изоляция. Мы должны также знать, что в России десятки тысяч людей многие годы живут в социальной изоляции, многие погибали без аппаратов НИВЛ — в том числе дети с миодистрофией Дюшенна, чьи мышцы разрушаются ежедневно. Экономический кризис коснется каждого, но благотворительные фонды — самый чувствительный сектор, потому что помогает тем, кому не помогает государство», — говорят в фонде.

Благотворительный фонд «МойМио» Елены Шеперд и Ольги и Петра Свешникова — единственный в России, который оказывает помощь детям с миодистрофией Дюшенна и их семьям. К 29 февраля, международномю Дню орфанных (редких) заболеваний, фонд запустил проект «Один день в пользу», где можно где можно получить всю основную информацию о миодистрофии Дюшенна в одном месте, прочитать о признаках и диагностике заболевания, узнать, в чем разница между Россией и миром в помощи детям с МДД и поддержать работу фонда.