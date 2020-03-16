В Петербурге запустят платформу для онлайн-концертов — в поддержку артистов на время карантина

С помощью платформы артист сможет самостоятельно организовать концерт, продвижением и стримингом которого займутся разработчики площадки. В продаже будут доступны несколько категорий билетов — только просмотр, а также приветствие артистом конкретного зрителя. Доступен будет даже мерч артиста — совершая покупку, его доставят курьером к двери.

Средняя стоимость билета в рамках платформы составит 300 рублей. «Мы хотим успокоить индустрию и сами верить в то, что все будет хорошо. Сейчас, как никогда, важно действовать сплоченно и решать возникающие трудности молниеносно — мы любим концерты и не хотим останавливаться», — отметила соосновательница платформы Катя Штарева.

16 марта в Петербурге вступило в силу постановление правительства «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции Covid-19». Согласно документу, в городе устанавливается запрет на проведение театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий с числом участников более 1 000 человек. При этом в Петербурге готовятся к выписке первые пациенты, вылечившиеся после заражения коронавирусной инфекцией Covid-19. Один из них студент из Италии — в начале марта у него первым в городе был выявлен вирус.

В Петербурге и Москве введен режим повышенной готовности, запрещены проведения массовых мероприятий. «Собака.ru» запускает трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.

А еще рассказываем, где в Петербурге можно бесплатно сдать тест на коронавирус.