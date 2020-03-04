В настоящий момент функция доступна только участникам программы тестирования «ВКонтакте» — она работает на iOS на базе сторонней технологии. На втором этапе тестирования социальная сеть задействует собственную разработку для распознавания речи — нейросетевое решение, которое обучается русскоязычному сленгу, легко масштабируется и гибко настраивается.

«Ежемесячно 30 миллионов человек обмениваются голосовыми сообщениями «ВКонтакте». Для такого высоконагруженного сервиса требовалось решение, способное обрабатывать огромное количество входящей информации без потери качества. Поэтому мы создали его сами. Еще одним серьезным вызовом стал разговорный язык. Записывая голосовые сообщения, люди редко выражаются как персонажи классической русской литературы — напротив, они используют много сленга и заимствованной лексики. Готовые решения на наших тестах плохо справлялись с распознаванием таких слов, но мы учли специфику современного русского языка при разработке собственной технологии», — рассказал директор по исследованиям в области искусственного интеллекта Павел Калайдин.

Напомним, «ВКонтакте» полностью обновила дизайн своего мобильного приложения. И не только его — а также навигацию, раздел «Новости» и даже друзей. Как рассказали представители социальной сети, обновление отвечает потребностям аудитории и позволяет уже сейчас заложить фундамент для развития экосистемы соцсети. А еще «ВКонтакте» открыла второй штаб в Петербурге. Он расположился в доме «У Красного моста» — почти под куполом, на 5 этаже здания, будут работать сотрудники продуктовой и технической команд.

Ранее «ВКонтакте» запустила анимированный стикерпак, с помощью которого пользователи смогут изучить основные слова и словосочетания русского жестового языка. Социальная сеть также выпустила набор благотворительных стикеров в поддержку петербургского фонда AdVita, благотворительную маску для историй и игру, помогающие пользователям почувствовать мир людей с нарушениями слуха и зрения, а еще стикеры ко Дню знаний — собранные средства будут направлены на помощь в получении образования детям-сиротам. А еще «ВКонтакте» начала предупреждать о недостоверной информации в группах антипрививочников.



