Сервис станет частью «суперприложения», которое развивает Mail.ru Group на базе «ВКонтакте» — в продвижении «Клипов» компании помогут лидеры мнений, знаменитости и создатели профессионального контента. Пользуясь сервисом, пользователи смогут редактировать видео, добавлять маски и эффекты. Кроме того, «Клипы» будут поддерживать технологии компьютерного зрения — например, управление жестами и игры с технологией дополненной реальности.

Напомним, «ВКонтакте» полностью обновила дизайн своего мобильного приложения. И не только его — а также навигацию, раздел «Новости» и даже друзей. Как рассказали представители социальной сети, обновление отвечает потребностям аудитории и позволяет уже сейчас заложить фундамент для развития экосистемы соцсети. А еще «ВКонтакте» открыла второй штаб в Петербурге. Он расположился в доме «У Красного моста» — почти под куполом, на 5 этаже здания, будут работать сотрудники продуктовой и технической команд.

Ранее «ВКонтакте» запустила анимированный стикерпак, с помощью которого пользователи смогут изучить основные слова и словосочетания русского жестового языка. Социальная сеть также выпустила набор благотворительных стикеров в поддержку петербургского фонда AdVita, благотворительную маску для историй и игру, помогающие пользователям почувствовать мир людей с нарушениями слуха и зрения, а еще стикеры ко Дню знаний — собранные средства будут направлены на помощь в получении образования детям-сиротам. А еще «ВКонтакте» начала предупреждать о недостоверной информации в группах антипрививочников.



