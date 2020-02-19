Социальная сеть «ВКонтакте» обновила дизайн мобильного приложения

В разделе «Обзор» расположились «Сообщества», VK Pay, мини-приложения платформы VK Mini Apps и все стриминговые сервисы — «Музыка», «Видео», «Трансляции» и «Подкасты». В настоящий момент социальная сеть тестирует несколько вариантов дизайна вкладки — чтобы выбрать тот, с помощью которого пользователи смогут решать как можно больше своих повседневных задач.

Раздел «Друзья» перенесли поближе к «Сообщениям» — в нем можно принимать новые заявки, искать друзей и добавлять их по QR-коду. Во вкладке также отобразятся дни рождения друзей, там же можно отправить подарок — одним касанием. Обновился и личный профиль пользователя — с помощью смахивания можно быстро перейти к настройкам, закладкам и документам или включить темную тему.

«В VK можно делать все, чтобы решать повседневные задачи, общаться, отдыхать и самовыражаться — это настоящее суперприложение. Только в прошлом году Команда ВКонтакте запустила больше 200 продуктовых новинок. Чтобы органично их вписать, мы переработали структуру всего приложения и расставили акценты — теперь все располагается логично и на своих местах», — говорит ведущий дизайнер «ВКонтакте» Михаил Лихачев.

Приложение VK уже обновилось у части пользователей. В ближайшие недели новая версия станет доступна всем.