«ВКонтакте» полностью обновила дизайн своего мобильного приложения. И не только его — а также навигацию, раздел «Новости» и даже друзей. Как рассказали представители социальной сети, обновление отвечает потребностям аудитории и позволяет уже сейчас заложить фундамент для развития экосистемы «ВКонтакте».
Социальная сеть «ВКонтакте» обновила дизайн мобильного приложения
С приходом обновления из мобильного приложения пропали лишние разделители, синие шапки, обновились иконки и шрифты — это поможет сфокусироваться на общении и контенте. Пять обновленных вкладок внизу экрана предоставляют доступ к самым важным разделам: «Новости», «Обзор», «Сообщения», «Друзья», «Профиль».
В разделе «Новости» теперь собраны истории и записи от друзей, а также публикации сообществ. В разделе «Интересное» — рекомендованные материалы. Во вкладке «Для Вас» появятся посты, подобранные по интересам пользователя. А рядом с ней — медиа «Фокус» от «ВКонтакте» и тематические ленты. Кроме того, теперь можно открыть камеру прямо из вкладки «Новости» — чтобы снять историю, включить прямой эфир или отсканировать QR-код.
В разделе «Обзор» расположились «Сообщества», VK Pay, мини-приложения платформы VK Mini Apps и все стриминговые сервисы — «Музыка», «Видео», «Трансляции» и «Подкасты». В настоящий момент социальная сеть тестирует несколько вариантов дизайна вкладки — чтобы выбрать тот, с помощью которого пользователи смогут решать как можно больше своих повседневных задач.
Раздел «Друзья» перенесли поближе к «Сообщениям» — в нем можно принимать новые заявки, искать друзей и добавлять их по QR-коду. Во вкладке также отобразятся дни рождения друзей, там же можно отправить подарок — одним касанием. Обновился и личный профиль пользователя — с помощью смахивания можно быстро перейти к настройкам, закладкам и документам или включить темную тему.
«В VK можно делать все, чтобы решать повседневные задачи, общаться, отдыхать и самовыражаться — это настоящее суперприложение. Только в прошлом году Команда ВКонтакте запустила больше 200 продуктовых новинок. Чтобы органично их вписать, мы переработали структуру всего приложения и расставили акценты — теперь все располагается логично и на своих местах», — говорит ведущий дизайнер «ВКонтакте» Михаил Лихачев.
Приложение VK уже обновилось у части пользователей. В ближайшие недели новая версия станет доступна всем.
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