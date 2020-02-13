Badoo узнал о планах россиян на 14 февраля и об их отношении к празднику

Badoo — самая крупная в мире сеть для общения и знакомств. На сегодняшний день в Badoo зарегистрировано более 400 млн человек по всему миру.

Надежность — один из главных принципов Badoo: конфиденциальность и безопасность пользователей обеспечивает команда из 5 000 модераторов.

Badoo считает, что главное в общении — это искренность и открытость, ведь каждый человек уникален. Философия дейтинг-сервиса проста, ведь как человек выходит за рамки комфорта, перестает прятаться за фильтрами и трендами современного общества, и показывает свою индивидуальность, то шанс встретить близких по духу людей, а также найти вторую половину в разы увеличивается.

Регистрация в социальной сети возможна только с 18 лет.