Дейтинг-сервис заметил различия в поведении людей, находящихся в отношениях, и тех, кто еще не нашел свою пару. Выяснилось, что приближение Дня святого Валентина действует на них по-разному. Если первые чаще заняты организацией свиданий, планируют ужин и покупают подарки, то вторые не разделяют их энтузиазм, а некоторые и вовсе боятся грядущей даты.
Badoo узнал о планах россиян на 14 февраля и об их отношении к празднику
Данные Badoo показывают, что 48% россиян избегают приложения и других сервисов онлайн-знакомств в самый романтичный день года. 14% из них не хотят провести первое свидание с еще малознакомым человеком в окружении влюбленных. Более того, эта ситуация им кажется настолько неловкой, что, они испытали бы меньший дискомфорт, даже если бы забыли имя человека, с которым у них свидание (19% опрошенных) или обнаружили, что человек, с которым у них была назначена встреча, не пришел (15%). Но главные причины, по которым люди без пары предпочитают не ходить на свидания в День святого Валентина, варьируются от желания провести день со своими друзьями и семьей (26%) до полного игнорирования этой даты (25%).
Badoo — самая крупная в мире сеть для общения и знакомств. На сегодняшний день в Badoo зарегистрировано более 400 млн человек по всему миру.
Надежность — один из главных принципов Badoo: конфиденциальность и безопасность пользователей обеспечивает команда из 5 000 модераторов.
Badoo считает, что главное в общении — это искренность и открытость, ведь каждый человек уникален. Философия дейтинг-сервиса проста, ведь как человек выходит за рамки комфорта, перестает прятаться за фильтрами и трендами современного общества, и показывает свою индивидуальность, то шанс встретить близких по духу людей, а также найти вторую половину в разы увеличивается.
Регистрация в социальной сети возможна только с 18 лет.
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