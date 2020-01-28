Собранные $1,7 млрд, сорванные сроки и суд с правительством США: что случилось с криптовалютой Telegram

Зачем нужна криптовалюта Telegram?

Задумывалось, что это будет блокчейн-платформа с самой быстрой скоростью транзакций. По замыслу разработчиков, Gram должен стать криптоаналогом Visa и Mastercard, существующим при этом внутри мессенджера.

Когда над ней начали работу?

Первые слухи о криптовалюте Telegram появились еще в конце 2017 года, в начале 2018-го их стало очень много: СМИ писали об «ажиотажном» спросе на нее. В январе «Ведомости» сообщили, что инвесторы подали заявки на общую сумму $3,8 млрд. Команда Telegram и сам Павел Дуров комментировать эти слухи отказывались.

Когда у проекта появились инвесторы?

В феврале 2018 года стало известно, что Дуров отчитался перед властями США о привлечении $850 млн на развитие Telegram и блокчейн-платформы TON. Среди вероятных инвесторов тогда называли основателя Qiwi Сергея Солонина, сооснователя «Вимм-Билль-Данна» Давида Якобашвили и Романа Абрамовича (правда, представитель бизнесмена это опроверг).

При чем тогда утверждалось, что Telegram провел не ICO в привычном смысле, а скорее закрытое размещение ценных бумаг в обычной валюте — долларах и евро. Инвесторы купили права на криптовалюту проекта, до запуска которой они получили ценные бумаги, подразумевающие участие в будущем распределении токенов.

В марте на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) были опубликованы документы, из которых следовало, что компании TON Issuer и Telegram Group под управлением Павла и Николая Дуровых привлекли еще $850 млн от 94 инвесторов. Уже тогда называлась цифра в $1,7 млрд — столько собрали Дуровы на проект в общей сложности.

Вскоре после этого началась длинная и сложная борьба Telegram с Роскомнадзором, заблокировавшим мессенджер на территории России. Выдвигались версии, что именно с созданием криптовалюты и связаны блокировки, так как власти опасаются создания «полностью неконтролируемой финансовой системы». На некоторое время новости о TON пропали.