Разговоры о появлении собственной криптовалюты Telegram ведутся уже третий год, на нее собрано $1,7 млрд, однако до сих пор неизвестно, осуществится ли амбициозный план Павла Дурова. Американская Комиссия по ценным бумагам и биржам решила, что компания петербургского предпринимателя нарушила закон, продавая токены, не уведомив регулятор. «Собака.ru» разобралась в запутанном деле и рассказывает, есть ли у блокчейн-платформы шанс все же начать работу.
Собранные $1,7 млрд, сорванные сроки и суд с правительством США: что случилось с криптовалютой Telegram
Зачем нужна криптовалюта Telegram?
Задумывалось, что это будет блокчейн-платформа с самой быстрой скоростью транзакций. По замыслу разработчиков, Gram должен стать криптоаналогом Visa и Mastercard, существующим при этом внутри мессенджера.
Когда над ней начали работу?
Первые слухи о криптовалюте Telegram появились еще в конце 2017 года, в начале 2018-го их стало очень много: СМИ писали об «ажиотажном» спросе на нее. В январе «Ведомости» сообщили, что инвесторы подали заявки на общую сумму $3,8 млрд. Команда Telegram и сам Павел Дуров комментировать эти слухи отказывались.
Когда у проекта появились инвесторы?
В феврале 2018 года стало известно, что Дуров отчитался перед властями США о привлечении $850 млн на развитие Telegram и блокчейн-платформы TON. Среди вероятных инвесторов тогда называли основателя Qiwi Сергея Солонина, сооснователя «Вимм-Билль-Данна» Давида Якобашвили и Романа Абрамовича (правда, представитель бизнесмена это опроверг).
При чем тогда утверждалось, что Telegram провел не ICO в привычном смысле, а скорее закрытое размещение ценных бумаг в обычной валюте — долларах и евро. Инвесторы купили права на криптовалюту проекта, до запуска которой они получили ценные бумаги, подразумевающие участие в будущем распределении токенов.
В марте на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) были опубликованы документы, из которых следовало, что компании TON Issuer и Telegram Group под управлением Павла и Николая Дуровых привлекли еще $850 млн от 94 инвесторов. Уже тогда называлась цифра в $1,7 млрд — столько собрали Дуровы на проект в общей сложности.
Вскоре после этого началась длинная и сложная борьба Telegram с Роскомнадзором, заблокировавшим мессенджер на территории России. Выдвигались версии, что именно с созданием криптовалюты и связаны блокировки, так как власти опасаются создания «полностью неконтролируемой финансовой системы». На некоторое время новости о TON пропали.
Когда криптовалюту планировали запустить?
В начале 2019 года The Bell написал со ссылкой на источники, знакомые с планами основателей, что Дуров запустит криптовалюту для всех в марте. Тогда утверждалось, что TON готов примерно на 90%. Однако в марте новостей так и не появилось. В апреле стало известно о закрытом тестировании блокчейн-платформы, но никаких официальных сроков по-прежнему не называли. Сообщалось, что если проект не начнет работать до 31 октября, инвесторы получат обратно свои $1,7 млрд.
Компания впервые официально упомянула собственную криптовалюту только в сентябре 2019 года (в рамках анонсирования конкурса на создание смарт-контрактов), а в начале октября опубликовала на официальном сайте правила пользования кошельком Grams Wallet.
Почему TON так и не появился?
В октябре 2019 года комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала иск в окружной суд Манхэттена и добилась временного судебного запрета на продажу Gram. SEC утверждает, что структуры Telegram должны были зарегистрировать его продажу как сделку с ценными бумагами. Но компании не раскрыли информацию о финансовом состоянии, бизнесе, менеджменте и рисках, как того требует Закон о ценных бумагах США от 1933 года.
Выяснилось, что по документам этот случай наравне со стихийными бедствиями относится к форс-мажору. Что значит, что, несмотря на срыв сроков, Дуров может не возвращать деньги инвесторам. Запуск отложили до апреля 2020 года, инвесторы согласились подождать.
В чем главная претензия SEC?
В том, что Дуров, по их мнению, незаконно продавал токены. Всего, по информации из отчета HASH CIB, было продано 2,89 млрд Gram. Американский регулятор считает, что Дуров продавал инвесторам ценные бумаги, но не подал регистрационную заявку и тем самым нарушил закон о ценных бумагах США.
На данный момент не существует инфраструктуры, в которой за Gram можно было бы что-то купить, а значит переговоры Дурова с американскими инвесторами юридически являлись предложением о покупке ценных бумаг обычного предприятия.
Зачем нужно было продавать Gram заранее?
Чтобы блокчейн после запуска работал стабильно, ему нужно большое число валидаторов — участников платформы, которые заверяют транзакции. При этом валидатором в TON может стать участник как минимум со 100 000 токенов.
Как прошел двухдневный допрос Дурова
В начале 2020 года SEC потребовал от Telegram рассказать об использовании полученных от инвесторов $1,7 млрд: представители компании отчитались только о том, откуда эти деньги взялись. 7 и 8 января прошел первый допрос Павла Дурова в рамках этого дела: суммарно он длился как минимум 16 часов. Его запись (правда, с пропусками) была опубликована регулятором.
Из нее, в частности, стало известно, что Павел задумывал блокчейн-платформу как один из способов монетизации Telegram, который не приносит прибыль. Дуров настаивает на том, что его команда много месяцев до суда пыталась договориться с SEC, но не отрицает, что впервые они связались с регулятором уже после первого раунда.
Куда делись $1,7 млрд?
Из привлеченных денег на начало этого года основатели TON потратили только $218 млн, а всего собирались вложить в разработку $520 млн. Инвесторов, впрочем, предупреждали, что на проект пойдут не все деньги от ICO, часть достанется основателям, и они могут потратить их по своему усмотрению.
Какие шансы у Дурова выиграть суд?
У TON серьезная команда юристов: в США на них работает компания Skadden, которую журнал Forbes в 2014 году называл самой влиятельной фирмой Уолл-стрит. Юристы Telegram настаивают, что Gram не дает никаких прав на долю в какой-либо компании, более того, его цена после запуска блокчейна будет зависеть только от ситуации на рынке, и никто не гарантирует инвесторам прибыль.
Но для Павла ситуацию усугубляет то, что SEC в последнем раунде разбирательств представила переписку сотрудников Telegram, в которой они сами называют Gram ценной бумагой. А также свидетельства того, что команда TON знала о хождении Gram на вторичном рынке и даже платила фондам и компаниям комиссии за то, что те находили новых покупателей для еще не выпущенной криптовалюты. Дуров уверяет, что фондам платили за помощь в поиске новых инвесторов, а перепродажа токенов была запрещена.
Что будет, если SEC выиграет суд?
В иске комиссии сказано, что в общей сложности 39 американских фондов и физлиц в прошлом году вложили в ICO почти $425 млн. Если TON потеряет рынок США, это ударит по капитализации Gram и отношению к нему регуляторов всего мира. Также есть вероятность, что если SEC найдет прямую связь между Telegram и TON, то она сможет добиться удаления мессенджера из американских магазинов приложений.
Когда закончится суд?
15 января SEC и Telegram выступили со взаимными ходатайствами, попросив суд рассмотреть дело в ускоренном порядке. Вероятно, это связано с тем, что обе стороны уверены в своих доказательствах. Как правило, в таких случаях разбирательство длится не больше трех месяцев. Первое заседание было предварительно назначено на 18 февраля.
19 января ходатайство о том, чтобы стать amicus curiae, то есть «другом суда», подала американская Палата цифровой коммерции, правозащитная организация, которая выступает за права блокчейн-бизнеса в США. Она хочет стать третьей независимой стороной в деле
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