Флешмоб #dollypartonchalleng продолжается. На этот раз показать разницу в позиционировании себя в разных социальных сетях решили Государственный Эрмитаж, Главный музей национальной истории России и многие другие музеи.
Эрмитаж принял участие в #dollypartonchalleng. Посмотрите, какие картины выбрал музей для Instagram и Tinder
Эрмитаж выбрал для Instagram «Завтрак» Диего Веласкеса, для Facebook – «Рождество Иоанна Крестителя» Якопо Тинторетто. Наиболее подходящей картиной для Tinder стала «Смерть Клеопатры» Массимо Станционе, а для Linkedin – «Папа Римский Клемента IX» Карло Маратти.
Во втором варианте Эрмитаж распределил по четырем социальным сетям картину «Танец (II)» Анри Матисса.
К флешмобу присоединились представители проекта «Эрмитаж 20/21», Главный музей национальной истории России, Музей московского Кремля и многие другие.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Анни Лейбовиц «Ее Величество королева Елизавета II. Белая гостиная, Букингемский дворец», съемка 2007 года, отпечаток 2012 года. ⠀ Билл Виола «Море безмолвия», 2002 год. ⠀ Стив Маккарри «Портрет Абир Аль Сувайди», 2014 год. ⠀ Луиз Буржуа «Этюд с натуры», 2002 год. #dollypartonchallenge
The many faces of Canada's dinosaur museum. #dollypartonchallenge pic.twitter.com/pI0O3g1U58— Royal Tyrrell Museum of Palaeontology (@RoyalTyrrell) 24 января 2020 г.
Get yourself an aircraft carrier that can do it all ⚓️ #dollypartonchallenge pic.twitter.com/iCpcHSWhgB— USS Midway Museum (@USSMidwayMuseum) 25 января 2020 г.
Ранее Ленинградский зоопарк принял участие в #dollypartonchallenge. Новый челлендж в Сети на этой неделе запустила американская кантри-певица Долли Партон, суть которого заключается в сравнении контента для разных социальных сетей. Посмотрите, какую аватарку поставила бы в свой Instagram выдра, что запостил в Tinder манул, а белый медведь Хаарчаана — в Linkedin.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.