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Эрмитаж принял участие в #dollypartonchalleng. Посмотрите, какие картины выбрал музей для Instagram и Tinder

Флешмоб #dollypartonchalleng продолжается. На этот раз показать разницу в позиционировании себя в разных социальных сетях решили Государственный Эрмитаж, Главный музей национальной истории России и многие другие музеи.

Эрмитаж выбрал для Instagram «Завтрак» Диего Веласкеса, для Facebook – «Рождество Иоанна Крестителя» Якопо Тинторетто. Наиболее подходящей картиной для Tinder стала «Смерть Клеопатры» Массимо Станционе, а для Linkedin – «Папа Римский Клемента IX» Карло Маратти.

Во втором варианте Эрмитаж распределил по четырем социальным сетям картину «Танец (II)» Анри Матисса.

К флешмобу присоединились представители проекта «Эрмитаж 20/21», Главный музей национальной истории России, Музей московского Кремля и многие другие.

Ранее Ленинградский зоопарк принял участие в #dollypartonchallenge. Новый челлендж в Сети на этой неделе запустила американская кантри-певица Долли Партон, суть которого заключается в сравнении контента для разных социальных сетей. Посмотрите, какую аватарку поставила бы в свой Instagram выдра, что запостил в Tinder манул, а белый медведь Хаарчаана — в Linkedin.
 


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Сабина Алиева,
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