Эрмитаж принял участие в #dollypartonchalleng. Посмотрите, какие картины выбрал музей для Instagram и Tinder

Ранее Ленинградский зоопарк принял участие в #dollypartonchallenge. Новый челлендж в Сети на этой неделе запустила американская кантри-певица Долли Партон, суть которого заключается в сравнении контента для разных социальных сетей. Посмотрите, какую аватарку поставила бы в свой Instagram выдра, что запостил в Tinder манул, а белый медведь Хаарчаана — в Linkedin.

