Ленинградский зоопарк принял участие в #dollypartonchallenge. Новый челлендж в Сети на этой неделе запустила американская кантри-певица Долли Партон, суть которого заключается в сравнении контента для разных социальных сетей. Посмотрите, какую аватарку поставила бы в свой Instagram выдра, что запостил в Tinder манул, а белый медведь Хаарчаана — в Linkedin.
Ленинградский зоопарк принял участие в челлендже #dollypartonchallenge. Посмотрите на аватарки животных в LinkedIn, Facebook, Instagram и Tinder
Социальные сети в коллаже могут быть любыми — в оригинале это сервис для поиска работы Linkedin, Facebook, Instagram и сервис для знакомств Tinder. Для участия в челлендже необходимо опубликовать свои фотографии, наиболее подходящие по содержанию для каждой из социальных сетей. Свои #dollypartonchallenge уже показали блогер Карен Вазен, создательница независимого портала о моде Man Repeller Леандра Медин, певица Майли Сайрус, шеф-повар Гордон Рамзи и другие. Больше никаких слов — показываем подборку самых смешных коллажей!
Напомним, ранее петербургский метрополитен присоединился ко всемирному флешмобу Tetris Challenge, по правилам которого необходимо разложить около машины служебный инвентарь, лечь рядом и сделать фото. Что и сделали сотрудники Службы аварийных работ подземки, показав свой набор для экстренной ситуации — например, спасения людей или тушения поездов.
2019 год запомнился настоящим бумом на «старение» в FaceApp. Нейронные сети помогли состарить ваше любимое фото, а также омолодить, накрасить, подобрать прическу или заставить улыбаться. Его испробовали капитан сборной России по футболу Артем Дзюба, писатель Александр Цыпкин, модель Елена Перминова и еще десятки героев — показываем результаты их фотоэкспериментов!
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