Напомним, ранее петербургский метрополитен присоединился ко всемирному флешмобу Tetris Challenge, по правилам которого необходимо разложить около машины служебный инвентарь, лечь рядом и сделать фото. Что и сделали сотрудники Службы аварийных работ подземки, показав свой набор для экстренной ситуации — например, спасения людей или тушения поездов.

2019 год запомнился настоящим бумом на «старение» в FaceApp. Нейронные сети помогли состарить ваше любимое фото, а также омолодить, накрасить, подобрать прическу или заставить улыбаться. Его испробовали капитан сборной России по футболу Артем Дзюба, писатель Александр Цыпкин, модель Елена Перминова и еще десятки героев — показываем результаты их фотоэкспериментов!