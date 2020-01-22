Павел Дуров назвал iCloud «инструментом для слежки» из-за отказа Apple шифровать резервные копии

«iCloud теперь официально инструмент для слежки. Приложения, которые используют его для хранения ваших личных сообщений (например, WhatsApp), также уязвимы», — написал Дуров в своем Telegram-канале, поделившись ссылкой на новость Reuters.

Как сообщило издание Reuters со ссылкой на одного нынешнего и трех бывших сотрудников ФБР, а также нынешнего и бывшего сотрудника Apple, корпорация приняла решение не шифровать резервные копии при помощи оконечного шифрования — таким образом ключ для расшифровки останется на сервере Apple. Оконечное шифрование Apple планировала ввести в 2018 году для защиты данных от хакеров.

Напомним, ранее Павел Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp со своих устройств. Причиной такого совета стали обнаруженные многочисленные уязвимости в сфере безопасности приложения — они делают данные доступными для хакеров и госучреждений. А Apple начала сканировать все фото, загружаемые пользователями с устройств в iCloud.