Суд постановил удалить приложение iHerb из российского App Store и Google Play

Как постановило следствие, на iHerb «предлагались к приобретению незарегистрированные на территории РФ гомеопатические лекарственные препараты, в том числе под видом БАД». Согласно заключению экспертов, в ряде препаратов, продаваемых на iHerb, содержались «консерванты или растения, запрещенные для использования в составе любых детских продуктов». Кроме того, БАДы не соответствовали техническому регламенту Таможенного союза.

«На данном сайте выявлена информация о БАД к пище, имеющих в своем составе 31 растение из 339, входящих в список «1.1 Растения и продукты их переработки, содержащие психотропные, наркотические, сильнодействующие или ядовитые вещества» Приложения № 7 «Перечень растений и продуктов их переработки, объектов животного происхождения, микроорганизмов, грибов и биологически активных веществ, запрещенных для использования в составе биологически активных добавок к пище» указанного документа», — говорится в заключении прокуратуры.

Напомним, 2 февраля Засвияжский районный суд Ульяновска постановил удалить приложение интернет-магазина из российского AppStore и Google Play. Решение было принято по иску директора «Союза производителей БАД к пище» Александра Жесткова, который недоволен тем, что в интернет-магазине продаются не сертифицированные в России пищевые добавки. При этом сообщалось, что избежать полной блокировки на территории России магазину удастся, если iHerb удалит запрещенные судом товары с сайта или ограничит их продажу в стране. В августе iHerb по решению суда удалил страницы с пищевыми добавками, несертифицированными в России, из-за которых приложению грозила блокировка.