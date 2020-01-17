Эксперты по кибербезопасности назвали самые популярные и ненадежные пароли 2019 года

Опасность популярных паролей в том, что злоумышленники могут взломать чужую электронную почту — в свою очередь это может позволить мошенникам получить доступ к онлайн-банку или заказывать товары в интернет-магазине за чужой счет.

«Информация может использоваться для фишинговых атак. Другой вариант — сообщения в соцсетях от имени друзей с просьбой о срочной помощи деньгами. Кроме того, все чаще после взлома аккаунта у пользователя требуют выкуп, обещая в противном случае разместить от его имени экстремистские материалы», — рассказал «Известиям» технический директор DeviceLock Ашот Оганесян.

Напомним, ранее стало известно, что компания Facebook несколько лет хранила пароли пользователей в незашифрованном виде, доступ к которым имели сотрудники социальной сети. Facebook подтвердили информацию и признались, что проблему в системе обнаружили только в январе 2019 года. Также Павел Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp со своих устройств. Причиной такого совета стали обнаруженные многочисленные уязвимости в сфере безопасности приложения.

В январе 2019 года неизвестные хакеры выложили в интернет огромный массив украденных паролей — более 21 млн (объем выложенной базы данных — более 87 гигабайт!). А в декабре компания SplashData, специализирующаяся на кибербезопасности, подвела итоги уходящего года и назвала самые ненадежные пароли, которые использовали люди в 2018 году.