Instagram начнет скрывать «отфотошопленные» фотографии. Определять снимки, которые подвергались обработке, уже сейчас в тестовом режиме начал определять специальный алгоритм — обнаружив улучшение, социальная сеть пометит публикацию как содержащую «ложную информацию».
Instagram начнет скрывать «отфотошопленные» фотографии
О том, что Instagram начал скрывать «отфотошопленные» фотографии, рассказал американский фотограф Тоби Харриман — он заметил, что социальная сеть начала скрывать некоторые публикации. При этом в настоящий момент алгоритм не всегда корректно справляется с определением обработки — арт-объекты и цифровое искусство также часто прикрывают плашкой «ложная информация».
Главная цель нововведений — борьба с недостоверной информацией. Пользователей будут уведомлять о том, какие именно изменения были внесены на фотографию. Когда новую функцию официально запустят, «отфотошопленные» снимки также не будут отображаться во вкладке «Обзор».
Напомним, ранее Instagram запретил фильтры с эффектом пластической хирургии. Решение компании связано с опасением по поводу влияния фильтров на физическое и психическое здоровье молодых людей. Социальная сеть также отказалась от вкладки «Подписки». Она позволяла следить за активностью других пользователей и их действиями в социальной сети — например, посмотреть, кому были поставлены лайки или отправлены комментарии.
Instagram запустил новый мессенджер Threads для общения «близких друзей», а также сервис Reels, создающий ролики в формате TikTok. Ранее в Instagram появился стикер для сбора пожертвований. С его помощью благотворительные организации могут собрать деньги прямо в историях. Социальная сеть также вводит новые функции, направленные на борьбу с травлей в интернете, а еще начала тестировать новый способ восстановления аккаунтов после их взлома и личные сообщения в веб-версии.
Instagram также начал запрашивать дату рождения при регистрации новых пользователей — теперь лицам младше 13 лет не удастся создать аккаунт. А еще предупреждать пользователей о фейковом контенте.
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