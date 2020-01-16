Instagram начнет скрывать «отфотошопленные» фотографии

О том, что Instagram начал скрывать «отфотошопленные» фотографии, рассказал американский фотограф Тоби Харриман — он заметил, что социальная сеть начала скрывать некоторые публикации. При этом в настоящий момент алгоритм не всегда корректно справляется с определением обработки — арт-объекты и цифровое искусство также часто прикрывают плашкой «ложная информация».

Главная цель нововведений — борьба с недостоверной информацией. Пользователей будут уведомлять о том, какие именно изменения были внесены на фотографию. Когда новую функцию официально запустят, «отфотошопленные» снимки также не будут отображаться во вкладке «Обзор».