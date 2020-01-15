Instagram начал тестировать личные сообщения в веб-версии

Как пишет The Verge со ссылкой на представителей Instagram, приход личных сообщений в Сеть наиболее заинтересует деловых людей, инфлюенсеров и тех, кто много переписывается в «директе». Кроме того, если веб-версии Instagram разрешить получение уведомлений, они будут приходить прямо на рабочий стол. В социальной сети подчеркивают — это поможет пользователям «оставаться на связи с теми, кто им дорог».

Напомним, ранее Instagram запретил фильтры с эффектом пластической хирургии. Решение компании связано с опасением по поводу влияния фильтров на физическое и психическое здоровье молодых людей. Социальная сеть также отказалась от вкладки «Подписки». Она позволяла следить за активностью других пользователей и их действиями в социальной сети — например, посмотреть, кому были поставлены лайки или отправлены комментарии.

Instagram запустил новый мессенджер Threads для общения «близких друзей», а также сервис Reels, создающий ролики в формате TikTok. Ранее в Instagram появился стикер для сбора пожертвований. С его помощью благотворительные организации могут собрать деньги прямо в историях. Социальная сеть также вводит новые функции, направленные на борьбу с травлей в интернете, а еще начала тестировать новый способ восстановления аккаунтов после их взлома.

Instagram также начал запрашивать дату рождения при регистрации новых пользователей — теперь лицам младше 13 лет не удастся создать аккаунт. А еще предупреждать пользователей о фейковом контенте.