Пользователи «ВКонтакте» массово жалуются на сбой — многие страницы начали отображаться как удаленные с пометкой «DELETED». Также проблемы возникли с лентой новостей — при попытке загрузки социальная сеть выдавала ошибку.
Пользователи «ВКонтакте» массово жалуются на сбой. Многие страницы «удалились»
По данным сайта Downdetector, который показывает сбои и отключения в режиме реального времени, сложности с загрузкой «ВКонтакте» возникли у жителей Казани, Москвы, Самары, Екатеринбурга, Челябинска и Санкт-Петербурга. Как сообщили «Собака.ru» в пресс-службе «ВКонтакте», у пользователей «могли возникнуть проблемы с загрузкой некоторых разделов VK» — в социальной сети оперативно занялись восстановлением работы.
вк как всегда pic.twitter.com/4gyQ2gtWJc— капитан (@waddefukka) January 14, 2020
И снова я дома #вкживи pic.twitter.com/83B98pmdOD— м △ ᴅ ɴ ᴇ s s (@aruzhizn) January 14, 2020
January 14, 2020
можешь так же удалить мои проблемы? #вкживи pic.twitter.com/Y3RJtnXYKT— одóевскiй. (@ododecembriste) January 14, 2020
#вкживи pic.twitter.com/zPFFV6vbWW— Митя Достоевский (@D0CT0EBCKNN) January 14, 2020
Дуров, верни стену!— Дмитрий (@demianarty) January 14, 2020
Дуров, верни стену
Дуров, верни стен
Дуров, верни сте
Дуров, верни ст
Дуров, верни с
Дуров, верни
Дуров, вернись пожалуйста... #вкживи pic.twitter.com/U1h13NDk0M
#вкживи— Джонатан (@jwteatime) January 14, 2020
Здесь могла бы быть шутка, что пользователь удалился, чтобы не договариваться со мной о встрече :D pic.twitter.com/AvqklMAiyO
Как много у меня друзей#вкживи pic.twitter.com/yYFoxyGfmQ— WINGLESS EVIL (@wingless_evil) January 14, 2020
#вкживи— джерти (@harry_oops77) January 14, 2020
когда один остался не удаленным pic.twitter.com/i4GVWbe2G5
#вкживи— я не эдвард элрик (@dimasevanss) January 14, 2020
Познакомьтесь, моя новая подруга, помогающая мне связаться с друзьями из контакта 😜😜😜 pic.twitter.com/08Kd4zhCJq
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