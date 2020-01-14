Пользователи «ВКонтакте» массово жалуются на сбой. Многие страницы «удалились»

По данным сайта Downdetector, который показывает сбои и отключения в режиме реального времени, сложности с загрузкой «ВКонтакте» возникли у жителей Казани, Москвы, Самары, Екатеринбурга, Челябинска и Санкт-Петербурга. Как сообщили «Собака.ru» в пресс-службе «ВКонтакте», у пользователей «могли возникнуть проблемы с загрузкой некоторых разделов VK» — в социальной сети оперативно занялись восстановлением работы.