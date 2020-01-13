Бессменный лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков выложил в своем Instagram необычный снимок — икону с едва ли не главной сенсацией сериала «Мандалорец» по вселенной «Звездных войн» малышом Йодой. Музыкант подписал изображение фразой This is The Way («Таков путь»), которая является заповедью для расы мандалорцев.
Фото дня: Борис Гребенщиков показал икону с изображением Беби Йоды
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Фото из Instagram Бориса Гребенщикова (@bgrebenshikov)
Икона, изображающая Мандалорца с беби Йодой на руках, выполнена в стиле византийской мозаики. За основу взята икона «Богоматерь с младенцем», которая является частью мозаик в апсиде Собора святой Софии в Константинополе. Автором иконы с малышом оказался пользователь Instagram Scadam (@shitty_photoshops) — он опубликовал изображение 5 декабря 2019 года, отметив на нем создателя сериала «Мандалорец» Джона Фавро и исполнителя главной роли Педро Паскаля.
Малыш Йода — персонаж оригинального телесериала «Мандалорец», выпущенного стриминговым сервисом Disney+. Он принадлежит к той же инопланетной расе, что и мастер-джедай Йода, но при этом самим Йодой не является. Беби Йода стал популярным интернет-мемом вскоре после выхода сериала. Издание The Guardian назвало его «самым большим новым персонажем 2019 года», а многие приписали малышу ключевую роль в успехе сериала.
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