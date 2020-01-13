Фото дня: Борис Гребенщиков показал икону с изображением Беби Йоды

Икона, изображающая Мандалорца с беби Йодой на руках, выполнена в стиле византийской мозаики. За основу взята икона «Богоматерь с младенцем», которая является частью мозаик в апсиде Собора святой Софии в Константинополе. Автором иконы с малышом оказался пользователь Instagram Scadam (@shitty_photoshops) — он опубликовал изображение 5 декабря 2019 года, отметив на нем создателя сериала «Мандалорец» Джона Фавро и исполнителя главной роли Педро Паскаля.

Малыш Йода — персонаж оригинального телесериала «Мандалорец», выпущенного стриминговым сервисом Disney+. Он принадлежит к той же инопланетной расе, что и мастер-джедай Йода, но при этом самим Йодой не является. Беби Йода стал популярным интернет-мемом вскоре после выхода сериала. Издание The Guardian назвало его «самым большим новым персонажем 2019 года», а многие приписали малышу ключевую роль в успехе сериала.