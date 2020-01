Фото дня: Борис Гребенщиков показал икону с изображением Беби Йоды

Бессменный лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков выложил в своем Instagram необычный снимок — икону с едва ли не главной сенсацией сериала «Мандалорец» по вселенной «Звездных войн» малышом Йодой. Музыкант подписал изображение фразой This is The Way («Таков путь»), которая является заповедью для расы мандалорцев.