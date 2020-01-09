Корпорация Apple начала сканировать все фото, загружаемые пользователями с устройств в iCloud. Алгоритмы проверяют снимки автоматически на предмет жестокого обращения с детьми — в том числе сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.
Apple начала автоматически сканировать фотографии из iCloud в рамках борьбы с сексуальной эксплуатацией детей
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plavevski / Shutterstock.com
Информацию о внедрении сканирования подтвердила старший директор Apple по вопросам конфиденциальности Джейн Хорват. По ее словам, алгоритм проверяет все загружаемые в iCloud снимки автоматически — вероятно, он сканирует детали изображений и сравнивает их с паттернами, указывающими на порнографический контент.
«Мы используем технологии, чтобы помочь отследить материалы, говорящие о сексуальном насилии над детьми. Apple стремится защищать детей во всей нашей экосистеме, где бы ни использовались наши продукты, и мы продолжаем поддерживать инновации в этой области. В рамках этого обязательства Apple использует технологию сопоставления изображений, которая помогает находить на снимках детей и сообщать о них», — заявила Ховарт.
Напомним, 10 сентября в театре Стива Джобса в Калифорнии проikf ежегодная презентация Apple. Линейки главных устройств, таких как iPad и iWatch, полностью обновились. Не стал исключением и iPhone — теперь 11-го поколения. Компания представила три устройства: iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.
Apple обновила всю линейку iPad и представила отдельную операционную систему iPadOS — теперь софт позволяет использовать экран планшета на полную. iPad 7 получил экран 10,2 дюймов и более широкий угол обзора. Впервые планшет получил специальный соединитель, позволяющий подключить к нему клавиатуру или чехол.
Также компания презентовала Apple Watch Series 5 — впервые с экраном Retina Always-On. Благодаря обновлению увидеть информацию можно в любое время — не поднимая iWatch и не нажимая на дисплей. Кроме того, iWatch Series 3 продолжат поступать в продажу по сниженной цене.
После презентации Apple снизила цены и на старые модели iPhone в России, выпустила iOS 13 — с темной темой, встроенным видеоредактором и системой авторизации Apple ID, показала новые AirPods Pro с функцией активного шумоподавления, а также MacBook Pro с 16-дюймовым дисплеем Retina — самый большой в линейке.
В 2018 году инсайдер Apple Минг-Чи Куо заявил, что перевыпуска iPhone SE не будет, но позже СМИ сообщили, что iPhone SE все-таки появится. А в декабре 2019 года Минг-Чи Куо также заявил, что Apple выпустит iPhone без разъемов.
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