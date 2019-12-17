Instagram начал предупреждать пользователей о фейковом контенте в ленте. В случае, если пост был оценен как частично или полностью ложный, социальная сеть покажет соответствующее уведомление, а также сделает недоступной его выдачу по хештегам и во вкладке explore.
Instagram начал предупреждать пользователей о фейковом контенте
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Фото: пресс-служба Facebook
Еще в мае Instagram собрал независимую группу фактчекеров, которые помогали определить и пометить посты, содержащие «ложную информацию». Первоначально они работали с контентом, опубликованным на территории США, тогда как теперь подобные группы проверяют информацию по всему миру.
Контнет отправляется на проверку фактчекеров после того, как на него пожалуются пользователи социальной сети. Если пост признан частично или полностью ложным, Instagram делает недоступной его выдачу по хештегам и во вкладке explore. Также на нем появляется уведомление о «ложной информаци» — оно видно на странице, в историях и при пересылке публикации через личные сообщения.
Напомним, ранее Instagram запретил фильтры с эффектом пластической хирургии. Решение компании связано с опасением по поводу влияния фильтров на физическое и психическое здоровье молодых людей. Социальная сеть также отказалась от вкладки «Подписки». Она позволяла следить за активностью других пользователей и их действиями в социальной сети — например, посмотреть, кому были поставлены лайки или отправлены комментарии.
Instagram запустил новый мессенджер Threads для общения «близких друзей», а также сервис Reels, создающий ролики в формате TikTok. Ранее в Instagram появился стикер для сбора пожертвований. С его помощью благотворительные организации могут собрать деньги прямо в историях. Социальная сеть также вводит новые функции, направленные на борьбу с травлей в интернете, а еще начала тестировать новый способ восстановления аккаунтов после их взлома.
А еще Instagram начал запрашивать дату рождения при регистрации новых пользователей — теперь лицам младше 13 лет не удастся создать аккаунт.
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