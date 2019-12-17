Instagram начал предупреждать пользователей о фейковом контенте

Еще в мае Instagram собрал независимую группу фактчекеров, которые помогали определить и пометить посты, содержащие «ложную информацию». Первоначально они работали с контентом, опубликованным на территории США, тогда как теперь подобные группы проверяют информацию по всему миру.

Контнет отправляется на проверку фактчекеров после того, как на него пожалуются пользователи социальной сети. Если пост признан частично или полностью ложным, Instagram делает недоступной его выдачу по хештегам и во вкладке explore. Также на нем появляется уведомление о «ложной информаци» — оно видно на странице, в историях и при пересылке публикации через личные сообщения.