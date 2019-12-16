В России готовят к запуску аналог видеохостинга YouTube

О планах по созданию собственного видеосервиса в интервью РБК рассказал генеральный директор Mail.ru Group Борис Добродеев. Название будущей платформы пока не раскрывается, однако известно, что запустить сервис планируется в 2020 году. Как отмечает Добродеев, на данный момент компания выступает «прежде всего за бесплатную модель».

«Не «лобовой» [конкурент] YouTube, мы сделаем сервис на свой лад. Появится он в следующем году, название пока раскрывать не буду. Он будет существовать как единый видеосервис в рамках холдинга Mail.Ru Group. В конце концов все цифровые медиа и площадки будут бороться за time spent — время, которое человек проводит с ними. Мы будем ставить себе задачу сильнее увеличивать time spent, догонять YouTube, увеличивать количество контента, потребляемого вне социального графа», — рассказал Добродеев.

Напомним, летом этого года компания Mail.ru Group запустила собственный голосовой помощник «Маруся». Ассистент будет обучаться самостоятельно при помощи нейросетей — для того, чтобы лучше понимать пользователя и выдавать наиболее осмысленные ответы. В компании также предполагают, что со временем ассистент будет интегрирован в другие продукты Mail.ru Group и сторонние сервисы.