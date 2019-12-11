Google назвал самые популярные поисковые запросы россиян в 2019 году. В видео, опубликованном компанией, упоминается дело журналиста Ивана Голунова, пожары в Сибири, самолет, который посадили на кукурузном поле в Подмосковье, бум на «старение» в FaceApp и заключительный сезон сериала «Игра Престолов». Все эти и другие запросы сопровождает кавер группы «Самое большое простое число» на песню «Ты — человек» композитора Евгения Крылатова, скончавшегося в мае этого года. Публикуем главные поисковые запросы уходящего.
Топ-10 самых быстрорастущих запросов в категории «События года»:
1. Евровидение-2019
2. 30-летие падения Берлинской стены
3. Футбольный матч Россия — Бельгия
4. Бой Хабиба Нурмагомедова и Дастина Пуарье
5. Пожар в соборе Парижской Богоматери
6. Пожар в Магнитогорске
7. Выборы президента Украины
8. Чемпионат мира по хоккею
9. Оскар-2019
10. Штурм «Зоны 51»
Топ-10 самых быстрорастущих запросов в категории «Люди года»:
1. Юлия Началова
2. Децл
3. Анастасия Заворотнюк
4. Владимир Зеленский
5. Алла Вербер
6. Егор Жуков
7. Сергей Доренко
8. Бари Алибасов
9. Иван Голунов
10. Павел Устинов
Топ-10 самых быстрорастущих запросов в категории «Сериалы года»:
1. Игра престолов
2. Чернобыль
3. Ветреный
4. Султан моего сердца
5. Жестокий Стамбул
6. Мамы чемпионов
7. ИП Пирогова
8. Толя-робот
9. Дылды
10. Очень странные дела
Топ-10 самых быстрорастущих запросов в категории «Свадьбы года»:
1. Ксения Собчак и Константин Богомолов
2. Потап и Настя Каменских
3. Настя Ивлеева и Элджей
4. Алексей Купин и Майя Донцова
5. Юлиан и Анастасия
6. Федор Бондарчук и Паулина Андреева
7. Джастин Бибер и Хейли Болдуин
8. Андрей Черкасов и Кристина Ослина
9. Хабиб Нурмагомедов и Патимат
10. Софи Тернер и Джо Джонас
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