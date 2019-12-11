18+

Google рассказал, что россияне искали в Сети в 2019 году. Под кавер СБПЧ на песню «Ты — человек»

Google назвал самые популярные поисковые запросы россиян в 2019 году. В видео, опубликованном компанией, упоминается дело журналиста Ивана Голунова, пожары в Сибири, самолет, который посадили на кукурузном поле в Подмосковье, бум на «старение» в FaceApp и заключительный сезон сериала «Игра Престолов». Все эти и другие запросы сопровождает кавер группы «Самое большое простое число» на песню «Ты — человек» композитора Евгения Крылатова, скончавшегося в мае этого года. Публикуем главные поисковые запросы уходящего. 

 

 

Топ-10 самых быстрорастущих запросов в категории «События года»:

1. Евровидение-2019

2. 30-летие падения Берлинской стены

3. Футбольный матч Россия — Бельгия

4. Бой Хабиба Нурмагомедова и Дастина Пуарье

5. Пожар в соборе Парижской Богоматери

6. Пожар в Магнитогорске

7. Выборы президента Украины

8. Чемпионат мира по хоккею

9. Оскар-2019

10. Штурм «Зоны 51»

Топ-10 самых быстрорастущих запросов в категории «Люди года»:

1. Юлия Началова

2. Децл

3. Анастасия Заворотнюк

4. Владимир Зеленский

5. Алла Вербер

6. Егор Жуков

7. Сергей Доренко

8. Бари Алибасов

9. Иван Голунов

10. Павел Устинов

Топ-10 самых быстрорастущих запросов в категории «Сериалы года»:

1. Игра престолов

2. Чернобыль

3. Ветреный

4. Султан моего сердца

5. Жестокий Стамбул

6. Мамы чемпионов

7. ИП Пирогова

8. Толя-робот

9. Дылды

10. Очень странные дела

Топ-10 самых быстрорастущих запросов в категории «Свадьбы года»:

1. Ксения Собчак и Константин Богомолов

2. Потап и Настя Каменских

3. Настя Ивлеева и Элджей

4. Алексей Купин и Майя Донцова

5. Юлиан и Анастасия

6. Федор Бондарчук и Паулина Андреева

7. Джастин Бибер и Хейли Болдуин

8. Андрей Черкасов и Кристина Ослина

9. Хабиб Нурмагомедов и Патимат

10. Софи Тернер и Джо Джонас

 

Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
Дарья Гладких,
Комментарии

Наши проекты