В 2020 году WhatsApp перестанет работать на миллионах смартфонов по всему миру

В WhatsApp заявили, что перестанут поддерживать функционирование мессенджера на устройствах с операционными системами Android 2.3.7, iOS 8 и старше, так как сосредоточатся на «мобильных платформах, которые использует подавляющее большинство людей». Владельцы смартфонов с такими ОС не смогут создавать новые учетные записи или верифицировать уже существующие.

Напомним, ранее создатель мессенджера Telegram и бывший генеральный директор «ВКонтакте» Павел Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp со своих устройств. Причиной такого совета стали обнаруженные многочисленные уязвимости в сфере безопасности приложения — они делают данные доступными для хакеров и госучреждений.

В августе 2019 года представители Facebook официально подтвердили, что компания предоставляла доступ к аудиосообщениям в Messenger третьим лицам. Ранее стало известно, что Facebook несколько лет хранила пароли пользователей в незашифрованном виде, доступ к которым имели сотрудники социальной сети. В компании подтвердили информацию и признались, что проблему в системе обнаружили только в январе 2019 года.