Google назвал самые популярные видео российского и мирового YouTube в 2019 году. Золото рейтинга у блогера Сыендука, известного по озвучке мультсериала «Рик и Морти» — его пародию на «Фиксиков» «Чинилы и большой секрет» посмотрели 25 миллионов раз. Рассказываем, какие ролики стали наиболее просматриваемыми в уходящем году.
Названы самые популярные видео российского YouTube в 2019 году
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Обзор BadComedian на фильм «Т-34»
Самые популярные видео российского YouTube в 2019 году:
1. Сыендук — «Чинилы и большой секрет»
2. Документальный фильм Юрия Дудя «Беслан. Помни / Beslan. Remember»
3. Интервью певицы Билли Айлиш на «Вечернем Урганте»
4. Стендап Павла Воли «Про настоящих женщин»
5. Новые серии мультсериала «Фиксики» — Маскарад, Камень, Светофор, Звезда, Вода, Драгоценность, Телескоп
6. Карибидис, Скороход, Батрутдинов — Неожиданная развязка (Comedy Club)
7. Блог Дневника Хача «Пельмень vs Руки Базуки и Сатанист. Farmer vs Synthol man. Каменные лица»
8. Обзор BadComedian на фильм «Т-34»
9. Видео блогера HiMan «Что, если 24 часа пролежать в напитках? Кола, фанта, спрайт, молоко, тархун и томатный сок»
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Little Big — I’m OK
Также Google назвал самые популярные музыкальные видео 2019 года в России и мире. Золото и серебро рейтинга у шоумена Александра Реввы и его сценического альтер-эго Артура Пирожкова — клипы на песни «Зацепила» и «Алкоголичка» посмотрели 149 и 127 миллионов раз. Клип на трек «Грустный дэнс» дуэта Artik & Asti, записанный при участии Артема Качера, стал третьим по популярности видео русскоязычного YouTube — его посмотрели 110 миллионов раз.
Сразу два клипа aрик-мем-панк-рейв-группы Little Big вошли в рейтинг, расположившись на 7 (71 миллион просмотров) и 9 строчке (52 миллиона)— клип на песню I’m OK и Skibidi Romantic Edition. «В этом году тренд на клипы с продуманным сторителлингом продолжает расти: подборку самых популярных российских музыкальных видео возглавили два хита Артура Пирожкова, самоироничная «Сердцеедка» Егора Крида, остросоциальный «Юморист» Face и другие», — говорят в Google.
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Billie Eilish — bad guy
Самые популярные мировые музыкальные видео 2019 года:
1. Shawn Mendes — Señorita (13,3 миллионов лайков)
2. BTS — Boy With Luv (12,7 миллионов лайков)
3. BLACKPINK — 'Kill This Love' (10,7 миллионов лайков)
4. Billie Eilish — bad guy (10,1 миллионов лайков)
5. Lil Nas X — Old Town Road (feat. Billy Ray Cyrus) (9,5 миллионов лайков)
6. Ariana Grande — 7 rings (8,9 миллионов лайков)
7. Lil Dicky — Earth (8,2 миллионов лайков)
8. Daddy Yankee & Snow — Con Calma (7,5 миллионов лайков)
9. j-hope — Chicken Noodle Soup (feat. Becky G) (5,7 миллионов лайков)
10. T-Series — Vaaste (5,5 миллионов лайков)
Напомним, ранее Apple Music подвел музыкальные итоги 2019 года. Самой популярной пластинкой среди пользователей стал дебютный альбом Билли Айлиш When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, лучшим треком — дуэт Lil Nas X и Билли Рэй Сайрус Old Town Road. Apple также запустила музыкальную премию Apple Music Awards. Ежегодно награда будет присуждаться в пяти номинациях самым талантливым и выдающимся исполнителям, чье творчество значительно повлияло на мировую музыку. Первым «артистом года» стала Билли Айлиш.
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