Названы самые популярные видео российского YouTube в 2019 году

Напомним, ранее Apple Music подвел музыкальные итоги 2019 года. Самой популярной пластинкой среди пользователей стал дебютный альбом Билли Айлиш When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, лучшим треком — дуэт Lil Nas X и Билли Рэй Сайрус Old Town Road. Apple также запустила музыкальную премию Apple Music Awards. Ежегодно награда будет присуждаться в пяти номинациях самым талантливым и выдающимся исполнителям, чье творчество значительно повлияло на мировую музыку. Первым «артистом года» стала Билли Айлиш.



