Названы самые популярные видео российского YouTube в 2019 году

Также Google назвал самые популярные музыкальные видео 2019 года в России и мире. Золото и серебро рейтинга у шоумена Александра Реввы и его сценического альтер-эго Артура Пирожкова — клипы на песни «Зацепила» и «Алкоголичка» посмотрели 149 и 127 миллионов раз. Клип на трек «Грустный дэнс» дуэта Artik & Asti, записанный при участии Артема Качера, стал третьим по популярности видео русскоязычного YouTube — его посмотрели 110 миллионов раз.

Сразу два клипа aрик-мем-панк-рейв-группы Little Big вошли в рейтинг, расположившись на 7 (71 миллион просмотров) и 9 строчке (52 миллиона)— клип на песню I’m OK и Skibidi Romantic Edition. «В этом году тренд на клипы с продуманным сторителлингом продолжает расти: подборку самых популярных российских музыкальных видео возглавили два хита Артура Пирожкова, самоироничная «Сердцеедка» Егора Крида, остросоциальный «Юморист» Face и другие», — говорят в Google.