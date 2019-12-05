Instagram запретил создавать аккаунты пользователям младше 13 лет

Согласно условиям пользования Instagram в большинстве стран мира, пользователю должно быть не менее 13 лет, чтобы иметь учетную запись. Теперь при регистрации новых аккаунтов приложение потребует указать дату рождения — в случае, если пользователь не достиг 13-летнего возраста, ему откажут в доступе. Новая политика социальной сети «поможет предотвратить регистрацию в Instagram маленьких детей и обеспечить безопасность молодежи».

Напомним, ранее Instagram запретил фильтры с эффектом пластической хирургии. Решение компании связано с опасением по поводу влияния фильтров на физическое и психическое здоровье молодых людей. Социальная сеть также отказалась от вкладки «Подписки». Она позволяла следить за активностью других пользователей и их действиями в социальной сети — например, посмотреть, кому были поставлены лайки или отправлены комментарии.

Instagram запустил новый мессенджер Threads для общения «близких друзей», а также сервис Reels, создающий ролики в формате TikTok. Ранее в Instagram появился стикер для сбора пожертвований. С его помощью благотворительные организации могут собрать деньги прямо в историях. Социальная сеть также вводит новые функции, направленные на борьбу с травлей в интернете, а еще начала тестировать новый способ восстановления аккаунтов после их взлома.