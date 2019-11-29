На устройствах с Android появился новый вирус. Он самостоятельно переводит деньги злоумышленникам через банковские приложения

Существование вируса уже подтвердили «Почта Банк» и Московский кредитный банк. Представители банков сообщили, что сталкивались с его применением, однако добавили, что он используется крайне редко. «В настоящее время наблюдается увеличение доли хищений с использованием такого рода троянов. Однако такие случаи единичны и в общей доле фрода (вид мошенничества в области информационных технологий — прим. ред.) незначительны», — сказал РБК директор департамента электронного бизнеса Московского кредитного банка Алексей Курзяков.

Появление вируса в 2019 году также подтверждают в «Лаборатории Касперского» — антивирусные эксперты также указывают на единичные случаи управления трояном банковским приложением для переводов платежей. «Функциональные возможности новых троянов под Android практически приблизились к троянам-банкерам. Они рассчитаны на массовое заражение и максимальную капитализацию бизнеса своих операторов», — добавляют специалисты в сфере кибербезопасности компании Group-IB. По данным компании, в период с июля 2018 года по июнь 2019-го с помощью вирусов-троянов для Android было похищено 110 миллионов рублей.

Напомним, в начале октября также сообщалось об утечке данных клиентов «Сбербанка». Тогда на «черный рынок» попали личные данные 60 миллионов владельцев кредитных карт. Позже стало известно о том, что персональные данные клиентов «Сбербанка» вновь оказались в открытом доступе. База содержала порядка 1 миллиона строк с полными данными людей, имеющих кредиты или кредитные карты банка, а также аудиозапись последнего звонка в колл-центр. Спустя сутки МВД задержало подозреваемого в хищении. По предварительным данным, им оказался сотрудник коллекторской службы ООО «Национальная служба взысканий».