«Мы слышали о том, какое влияние окажет нововведение на аккаунты умерших людей. Это промах с нашей стороны. Мы не будем удалять неактивные учетные записи, пока не создадим новый способ переводить аккаунты в мемориальные. Мы приносим свои извинения за путаницу и проблемы, которые вызвали, и будем держать в курсе», — сообщили в официальной службе поддержки Twitter.

Напомним, 26 ноября Twitter начал рассылать электронные письма пользователям, чьи аккаунты не были активны в течение полугода, с предупреждением об удалении профиля. Чтобы избежать этого, пользователю необходимо было просто зайти в социальную сеть — даже необязательно публиковать твиты.

В частности, подобная политика вводилась разработчиками Twitter в целях побуждения пользователей активнее пользоваться своими микроблогами, а также для того, чтобы «предоставлять более точную и надежную информацию в Twitter».

В качестве альтернативы куратор проекта «Архив Интернета» Джейсон Скотт запустил сервис, который позволил бы сохранить твиты умерших пользователей. «Вы знаете кого-нибудь, кто совершил большую ошибку и умер, прежде чем пролистал пользовательское соглашение для своего аккаунта? Хотите почтить их память? Пожалуйста, заполните эту форму. Наша команда попытается сделать все, что в наших силах, чтобы архивировать эти аккаунты. […] Спасибо, Twitter. Ты знаешь, какой подарок сделать на праздники», — написал Скотт в своем профиле.