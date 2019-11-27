Twitter начнет удалять аккаунты, пользователи которых не заходили в социальную сеть в течение полугода. По словам представителей компании, подобная чистка профилей производится для того, чтобы «предоставлять более точную и надежную информацию в Twitter».
Twitter начнет удалять аккаунты, которыми не пользовались в течение полугода
Чтобы избежать удаления аккаунта, не активного в течение полугода, необходимо просто зайти в социальную сеть — для этого даже необязательно публиковать твиты. В частности, подобная политика вводится разработчиками Twitter в целях побуждения пользователей активнее пользоваться своими микроблогами.
«Мы работает над очистной неактивных учетных записей, чтобы предоставлять более точную и надежную информацию в Twitter. В частности, это побудит людей чаще заходить в систему и пользоваться Twitter», — заявили представители компании изданию The Verge. При этом они не назвали временные рамки, когда удаленные никнеймы станут доступны для текущих пользователей, отметив, что «процесс удаления не однодневный и затянется на несколько месяцев».
Кроме того, в Twitter работают над методикой обращения с аккаунтами погибших людей. «Мы начали активную работу со многими учетными записями, которые не были активны более шести месяцев, чтобы сообщить им, что их профили могут быть окончательно удалены из-за длительного бездействия. В соцсети пока нет способа превратить профили в мемориальные после смерти пользователя, но наша команда думает над этим», — добавили в компании.
Рассказываем о том, кому точно не грозит удаление из-за низкой активности. Twitter-аккаунт главы компаний Tesla и SpaceX Илона Маска стал настоящей сокровищницей юмора, а популярным у наших соотечественников после того, как предприниматель начал отвечать по-русски. Маск твитнул «хаха, офигенно» по-русски в ответ на обращение «Как тебе такое, Илон Маск?», поблагодарил за поздравления «от имени российских энтузиастов» с запуском Crew Dragon, выступил в защиту российского ракетостроения, отправил картинку с мемом из России, а еще он использовал в своей письменной речи русские поговорки. Хотите знать, где собака зарыта и почему кур доят?
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