Instagram отменяет лайки. Как это скажется на психическом здоровье пользователей, блогерах и бизнесе?

Дарья Аверкова

Медицинский психолог, специалистка Клиники лечения депрессий и фобий

«Согласно ряду исследований, чем больше человек проводит времени в социальных сетях, тем ниже становится его самооценка. Соцсети оказывают самое большое влияние на отношение к собственному телу у женщин. Большее, чем семья, значимые люди, здоровье и отражение в зеркале.

Наш мозг все время сравнивает нас с другими, соотносит, отличаемся ли мы, насколько, в чем именно, важный ли это параметр для нашего окружения. Так работает эволюционный механизм выживания в стае. А Instagram давно стал площадкой для реализации этого механизма, для конкуренции. С приходом бизнес-аккаунтов и инфлюенсеров соцсеть приобрела вид торговой площадки, разменной монетой в которой является лайк, а мерилом социального статуса — их количество. Мы скролим ленту, а в это время наш мозг собирает информацию о том, какое количество лайков получили те, на кого мы подписаны, и сравнивает с тем, какое получили мы.

Таким образом количество лайков упрощает (а наш мозг очень любит упрощать) сравнение: больше лайков — больше одобрения, меньше лайков — меньше одобрения. При этом часто мы не видим разницы между лайком в значении «мне нравится пост» и лайком в значении «мне нравишься ты». Суть искажается: одобряют мой пост, значит одобряют меня, значит я ценен, это своего рода виртуальное «поглаживание». Особенно высок риск мерить уровень собственной ценности количеством полученных сердечек у тех из нас, кто особенно чувствителен к похвале и критике.