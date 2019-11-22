Еще в апреле Instagram объявил, что пока в тестовом режиме начнет скрывать количество лайков под постами пользователей. С тех пор эксперимент прошел в Канаде, Австралии, Новой Зеландии и нескольких других странах, а в ноябре создатели соцсети рассказали об окончательной отмене этой функции в США. На днях лайки начали пропадать и у россиян. «Собака.ru» попросила психолога, SMM-специалиста, создательницу проекта Follow Me To и СЕО агентства Setters рассказать, как это скажется на рядовых пользователях и инфлюенсерах.
Instagram отменяет лайки. Как это скажется на психическом здоровье пользователей, блогерах и бизнесе?
Дарья Аверкова
Медицинский психолог, специалистка Клиники лечения депрессий и фобий
«Согласно ряду исследований, чем больше человек проводит времени в социальных сетях, тем ниже становится его самооценка. Соцсети оказывают самое большое влияние на отношение к собственному телу у женщин. Большее, чем семья, значимые люди, здоровье и отражение в зеркале.
Наш мозг все время сравнивает нас с другими, соотносит, отличаемся ли мы, насколько, в чем именно, важный ли это параметр для нашего окружения. Так работает эволюционный механизм выживания в стае. А Instagram давно стал площадкой для реализации этого механизма, для конкуренции. С приходом бизнес-аккаунтов и инфлюенсеров соцсеть приобрела вид торговой площадки, разменной монетой в которой является лайк, а мерилом социального статуса — их количество. Мы скролим ленту, а в это время наш мозг собирает информацию о том, какое количество лайков получили те, на кого мы подписаны, и сравнивает с тем, какое получили мы.
Таким образом количество лайков упрощает (а наш мозг очень любит упрощать) сравнение: больше лайков — больше одобрения, меньше лайков — меньше одобрения. При этом часто мы не видим разницы между лайком в значении «мне нравится пост» и лайком в значении «мне нравишься ты». Суть искажается: одобряют мой пост, значит одобряют меня, значит я ценен, это своего рода виртуальное «поглаживание». Особенно высок риск мерить уровень собственной ценности количеством полученных сердечек у тех из нас, кто особенно чувствителен к похвале и критике.
Этот механизм способствует подгону контента под более лайкабельный формат: удачные ракурсы, освещение, ножку на носок, объем губам, фэйстьюн, фильтры, фотографии успешного успеха. А чем меньше наши реальные жизнь, тело и лицо соответствуют тем, что мы выставляем, тем больше мы верим в то, что тот идеальный медиа-образ людям действительно нравится больше, чем реальный. Мы становимся менее довольны жизнью и собой. И поскольку в большинстве своем идеальные фото собирают больше лайков и лучше продают, такая стратегия закрепляется и получается замкнутый круг.
Чем больше мы уделяем времени социальным сетям (а согласно статистике с каждым годом все больше), чем больше инвестируем времени и сил в свой медиа-образ, тем большее для нас значение имеет то, как его оценят. Конечно, это оказывает давление на пользователей. Каждому, кто имеет аккаунт в Instagram, знакомо желание проверить как «заходит» только что опубликованная публикация, сколько лайков собирает.
Является ли причиной отмены лайков в Instagram забота о психологическом здоровье и фокусе на сути контента пользователей, неизвестно. Возможно так, а, возможно, это способ бороться с накрутками. В любом случае, вероятно, это снимет некоторую степень тревоги, напряжения и фрустрации при просмотре других аккаунтов: останется меньше легкодоступных критериев одобряемости для сравнения. Людям будет проще уделять внимание контенту на фото, а не тому, как он был оценен другими и сложнее отличить аккаунты инфлюенсеров от «обычных» людей. Хотя такой шаг руководства площадки не отменит конкурентной природы человека и, скорее всего, пользователи просто найдут другой способ «меряться инстаграмами»: количество подписчиков, комментариев, репостов».
Павел Гуров
SMM-специалист
«Отправной точкой является парадигма «Новая искренность». Instagram исторически — анти «новая искренность», это заложено в ДНК социальной сети, она — ярмарка тщеславия. Но конкуренты наступают на пятки — в частности, Tik Tok, в котором безбашенный отрыв в драных трико на фоне старых обоев может собрать миллионы просмотров. В Snapchat нет лайков, а сообщения сгорают, поэтому там тоже можно быть собой. В Instagram все прилизанные, фальшивые, отредактированные, а в остальных социальных сетях — такие, какие есть. Instagram, понимая эту проблему, решили избавиться от главной метрики тщеславия.
Есть фильм «Социальные животные», в котором здорово показано, как битва за лайки приводит к буллингу среди школьников, дети друг друга бьют, одна из героинь в итоге режет вены. Это реальная проблема, хотя нам, взрослым, и кажется, что все это ерунда. Поэтому долой ярмарку тщеславия, да здравствует пространство психологической безопасности.
В результате изменений блогеры перестанут накручивать лайки — по некоторым исследованиям глобального рынка это делают 80% из них. Теперь, я надеюсь, даже до самых тупых дойдет, что этого делать не надо.
Для бизнеса вырастет роль серьезной глубинной платной бизнес-аналитики. У нас пока этим пользуются три с половиной землекопа. Все блогерские агентства «Рога и копыта» из условных Сочи или Краснодара, которые ориентировались на лайки, отправятся туда, где им и место — на завод. Останутся только серьезные SMM-щики, которые заслуживают достойной оплаты.
Сейчас примерно 15-20% русских пользователей попали в тест и не видят лайки — это много, минимум 5 млн человек — и реакция, которую я вижу, положительная. В Канаде лайки исчезли еще в июле, и уже есть данные психологов, опросов, все говорят: «Аллилуя, соревнование закончилось». Стрессовая ситуация, в которой мы постоянно находились, не отдавая себе отчета, наконец прекратилась. Люди могут постить то, что им нравится — все мы жили под гнетом самоцензуры и чувствовали себя в Instagram депрессивно. Теперь эта агония, никому на самом деле не нужная, закончится».
Наталья Османн
Блогер, Follow Me To
«Важная причина, о которой говорят в том числе и сами создатели Instagram — что на людей сильно давят социальные сети, у многих начинается депрессия. Facebook, частью которого является Instagram, первым лайки и ввел. А теперь они отказываются от того, что сами в повседневную жизнь людей привнесли. Это, конечно, очень интересно и в очередной раз доказывает, что социальные сети — это постоянная адаптация к новым тенденциям, в них нет ничего консервативного.
Я думаю, что Instagram также хотел прервать цепочку «бренд — блоггер», ведь многие используют соцсеть как бесплатную площадку, зарабатывая на ней. Бренды платят блогерам огромные деньги в обход соцсети. Мне кажется, это один из шагов к тому, чтобы Instagram как платформа тоже зарабатывал.
Как это скажется на блогерах и пользователях? Я думаю, замечательно, люди перестанут гнаться за хайпом и публиковать то, что быстрее наберет лайки. Надеюсь, что они станут уделять больше внимания контенту. На нашем блоге Follow Me To нововведение особо не отразится — мы как делали качественный и особенный контент, так и будем это делать. Мы не подстраивались под алгоритмы и правила».
Евгений Давыдов
СЕО коммуникационного агентства Setters
«Соцсеть хочет сконцентрировать наше внимание на содержании публикаций, а не на количестве лайков под постом. Есть популярный твит о том, что мы пропустили молодость, проверяя лайки. И ведь огромное количество людей занималось именно этим, кто-то ради лайков ездил отдыхать в места, идеально подходящие для фотографий, кто-то расстраивался, что его прекрасный снимок на фоне моря собрал в тысячу раз меньше «сердечек», чем необработанное селфи популярного блогера.
Пользователям будет проще формировать собственное мнение о контенте в ленте, на это не будет влиять «популярность» публикации. Крупным блогерам станет сложнее получать огромные охваты, потому что их контент встанет в одну линию с друзьями и микроинфлюенсерами. Я считаю это правильным и закономерным развитием Instagram как социальной сети».
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