Леонид Парфенов получил специальный приз премии «Просветитель» за вклад в цифровую культуру

Леонид Парфенов запустил собственный проект «Парфенон» в феврале 2019 года. В каждом выпуске журналист дегустирует вино из собственной коллекции и рассказывает о главных новостях прошедшей недели. Пилотный выпуск Парфенов посвятил рассуждениям о политических перипетиях в Дагестане, Александру Башлачеву, а также нескольким заведениям и музеям Берлина.

Второй выпуск «Парфенона» был снят в Нью-Йорке и его лейтмотивом стал юбилей Красной армии а также шутки про корреспондентов российских федеральных каналов. Без вина также не обошлось. В третьем выпуске, снятом в Вашингтоне, Парфенов рассуждал о фильме «Довлатов» и феномене писателя. Для четвертого выпуска Леонид Парфенов приехал в Петербург, где рассказал о российском двустоличии. В пятом выпуске журналист обсудил петербургский сленг и рэп в БДТ.