Вчера, 21 ноября, в Москве состоялась церемония награждения премии «Просветитель», вручаемой авторам лучших научно-популярных книг и цифровых проектов. Журналист, телеведущий и лауреат «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Леонид Парфенов получил специальный приз премии за свой проект «Парфенон» — «За вклад в цифровую культуру».
Леонид Парфенов получил специальный приз премии «Просветитель» за вклад в цифровую культуру
Премия «Просветитель», учрежденная фондом «Династия» Дмитрия Зимина, вручается с 2008 года. Лауреатом 2019 года стала Елена Осокина — она получила приз в номинации «Гуманитарные науки» за книгу «Алхимия советской индустриализации. Время Торгсина». Лучшим произведением в категории «Естественные и точные науки» стала книга «0,05. Доказательная медицина от магии до поисков бессмертия» Петра Талантова. Также впервые была вручена премия «Просветитель.Digital». Помимо Парфенова лауреатами стал проект «Детская комната Arzamas» и создатели подкаста «Остарбайтеры».
Леонид Парфенов запустил собственный проект «Парфенон» в феврале 2019 года. В каждом выпуске журналист дегустирует вино из собственной коллекции и рассказывает о главных новостях прошедшей недели. Пилотный выпуск Парфенов посвятил рассуждениям о политических перипетиях в Дагестане, Александру Башлачеву, а также нескольким заведениям и музеям Берлина.
Второй выпуск «Парфенона» был снят в Нью-Йорке и его лейтмотивом стал юбилей Красной армии а также шутки про корреспондентов российских федеральных каналов. Без вина также не обошлось. В третьем выпуске, снятом в Вашингтоне, Парфенов рассуждал о фильме «Довлатов» и феномене писателя. Для четвертого выпуска Леонид Парфенов приехал в Петербург, где рассказал о российском двустоличии. В пятом выпуске журналист обсудил петербургский сленг и рэп в БДТ.
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