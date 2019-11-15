Российское отделение Greenpeace выпустило видео об опасности использования одноразового пластика. В нем экологи рассказывают об «оружии массового поражения» — трубочек, пакетов, ушных палочек и других продуктов, не подлежащих повторному использованию. Они убивают миллион морских птиц в год, ими можно «даже кита завалить», и именно их использование необходимо запретить в России.
По сюжету, в оружейный магазин заходят люди с просьбой подобрать им что-нибудь для охоты. Профи просят вариант помощнее, новички — чтобы «не стыдно было перед пацанами», девушки — компактный дамский вариант. На любую просьбу продавец находит универсальный вариант. «Сможете им даже кита завалить», — объясняет он, представляя перед покупателями кейс с изделиями из пластика.
По словам экологов, трубочки, пакеты, ушные палочки и другие продукты, не подлежащие повторному использованию — «оружие массового поражения», которое не только вредит природе и ее обитателям, но и является главным загрязнителем побережий России. Российское отделение Greenpeace запустило сбор подписей под петицией за запрет одноразового пластика в стране. Нужно собрать 100 тысяч подписей под обращением к министру природных ресурсов Дмитрию Кобылкину.
Greenpeace требует запретить в России пакеты-майки и фасовочные пакеты, пищевые контейнеры, чашки, стаканчики, крышки от стаканчиков, столовые приборы, ватные палочки на пластиковой основе, влажные салфетки, трубочки и мешалки для напитков, пластиковые палочки для воздушных шаров и палочки для конфет. Вместо них организация предлагает развивать системы повторного использования и пополнения.
Предложения и петиция российского отделения Greenpeace основана на итогах пластиквотчинга — кампании, в ходе которой волонтеры и эксперты организации провели проверки берегов и пряжей по всей России.
Так, 45% мусора в Петербурге — это пластик, а среди загрязнений — пакеты, салфетки и стаканчики для напитков.
Напомним, ранее стало известно, что Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации готовит проект закона, запрещающего использование одноразовой пластиковой посуды на территории страны. Европарламент уже запретил производство и продажу одноразовых изделий из пластика — оно остановится с 2021 года. Запрет касается столовых приборов, ушных палочек с пластиковым основанием, пищевых контейнеров из пенополистирола и трубочек для коктейлей.
О необходимости многократного использования отдельных видов тары и упаковки также заявил Роспотребнадзор. Ведомство указывает и на немедленное прекращение захоронения и уничтожения продуктов питания, еще пригодных для употребления в пищу.
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