За 2019-й год в Ленинградской области ликвидировали 1048 незаконных свалок. Об этом рассказывает 78.ru, ссылаясь на пресс-службу правительства Ленобласти.
В Ленинградской области за год ликвидировали более тысячи несанкционированных свалок
Всего с несанкционированных свалок вывезли порядка 78 тысяч кубометров отходов. При этом половина (48%) убранных свалок располагалась на землях лесного фонда, а примерно треть (30%) — в границах населённых пунктов.
Больше всего свалок убрали во Всеволожском (223), Выборгском (156) и Приозерском (112) районах. Кроме того, вынесли 1162 постановления об устранении экологических нарушений, а сумма всех штрафов составила 54 млн рублей.
Напомним, мусорную реформу, в рамках которой в Петербурге введут раздельный сбор отходов, все-таки проведут в 2020 году — несмотря на то, что 19 ноября ее официально перенесли еще на год.
В 2018 году Смольный уже откладывал запуск «мусорной реформы» в Петербурге — введение единого регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Это произошло после того, как Госдума разрешила трем регионам взять трехлетнюю паузу. Тогда также стало известно, что тариф по обращению с мусором останется прежним. Ранее предполагалось, что в городе введут новый режим, из-за которого горожане могли платить за вывоз мусора в три раза больше.
Ранее эксперты подсчитали сумму экологического ущерба, нанесенного природе России в результате нарушения правил охраны окружающей среды — за 2018 год она составила 12 миллиардов рублей. Госдума ужесточила штраф за неуплату экологического сбора — им облагаются компании за невыполнение норм утилизации отходов, которые образуются после использования товаров и упаковки. Социологи также рассказали, что 85% россиян готовы частично или полностью отказаться от использования пластиковых пакетов. Несмотря на это, полигоны для бытового мусора в Ленинградской области исчерпаны на 95%.
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