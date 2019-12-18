«Росатом» ликвидирует полигон опасных отходов «Красный Бор» под Петербургом за 6 лет

«Передаем в ведение федеральных структур полигон токсичных отходов «Красный Бор». С этой, извините, всероссийской помойкой пора заканчивать. Договорились, что «Бором» займется Росатом и за шесть лет ликвидирует его. Должна быть проведена полная утилизация свалки», — заявил в интервью ТАСС губернатор Петербурга Александр Беглов.

Напомним, ранее петербургский «Водоканал» разработал проект по созданию противофильтрационной завесы в грунте возле полигона «Красный Бор» в Ленинградской области. Армированная бетонная стена перекроет пути возможного выхода токсичных веществ во внешнюю среду. Глубина сооружения составит 8-10 метров с заглублением в естественные кембрийские глины — для обеспечения герметизации.

Главная экологическая угроза Петербурга, полигон «Красный Бор», находится в 30 километрах от города и представляет собой свалку токсичных отходов весом в 2 миллиона тонн. Полигон занимает 67 гектаров, глубина ям достигает размеров 7-этажного дома. Председатель Межрегиональной инициативной группы по экологической безопасности и жительница поселка Красный Бор Виктория Маркова рассказала «Собака.ru» о том, почему ситуация была доведена до критической точки и что с этим делать.