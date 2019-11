Концерт Дженнифер Лопес в Петербурге закончился долгами. СКК не вернул организатором более 2 миллионов

Организатор концерта Дженнифер Лопес в Петербурге, компания «Матрешка концертс», обратилась в Арбитражный суд Санкт-Петербурга с иском к площадке, на которой прошло шоу — петербургскому СКК. Компания требовала взыскать с комплекса задолженность в размере 2,3 миллионов рублей — после концерта организаторы получили лишь 4,8 миллиона рублей вместо положенных 7,3. Суд удовлетворил иск, а также начислил пени в размере 92 065 рублей и 35 263 рублей расходов по госпошлине.

Напомним, 11 августа Дженнифер Лопес выступила в петербургском СКК с юбилейной программой It’s My Party. В июле американская актриса, певица, танцовщица, модельер, продюсер и бизнесвумен отпразднует юбилей, а приезд в Россию стал первым за семь лет — последний раз Лопес давала здесь концерт в 2012 году. Для «вечеринки» Джей Ло приготовила множество сюрпризов — хиты времен Jenny from the Block, хореография, блистательные наряды и декорации, шик и гламур. В преддверии петербургского концерта даже появилась флеш-игра, главная цель которой — «спасти от неминуемого краха шоу и вытащить застрахованную часть организма Джей Ло из приключений в России».