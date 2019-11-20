11 августа американская актриса, певица, танцовщица, модельер, продюсер и бизнесвумен Дженнифер Лопес выступила в спортивно-концертном комплексе «Петербургский» с юбилейной программой It’s My Party. Суммарная выручка от продажи билетов составила 120 миллионов рублей, 94% которой осталась за площадкой. Положенные 6% прибыли организатор в полной мере так и не получил — и был вынужден обратиться в суд.
Концерт Дженнифер Лопес в Петербурге закончился долгами. СКК не вернул организатором более 2 миллионов
Организатор концерта Дженнифер Лопес в Петербурге, компания «Матрешка концертс», обратилась в Арбитражный суд Санкт-Петербурга с иском к площадке, на которой прошло шоу — петербургскому СКК. Компания требовала взыскать с комплекса задолженность в размере 2,3 миллионов рублей — после концерта организаторы получили лишь 4,8 миллиона рублей вместо положенных 7,3. Суд удовлетворил иск, а также начислил пени в размере 92 065 рублей и 35 263 рублей расходов по госпошлине.
Напомним, 11 августа Дженнифер Лопес выступила в петербургском СКК с юбилейной программой It’s My Party. В июле американская актриса, певица, танцовщица, модельер, продюсер и бизнесвумен отпразднует юбилей, а приезд в Россию стал первым за семь лет — последний раз Лопес давала здесь концерт в 2012 году. Для «вечеринки» Джей Ло приготовила множество сюрпризов — хиты времен Jenny from the Block, хореография, блистательные наряды и декорации, шик и гламур. В преддверии петербургского концерта даже появилась флеш-игра, главная цель которой — «спасти от неминуемого краха шоу и вытащить застрахованную часть организма Джей Ло из приключений в России».
Напомним, к Чемпионату мира по хоккею, который пройдет в Петербурге в 2023 году, СКК «Петербургский» планируют кардинально перестроить. На его месте может появиться новая площадка высотой 45 метров, которая сможет вместить до 21,5 тысячи зрителей.
Позже СКК предложили присвоить статус объекта культурного наследия России. Предложение направили в КГИОП. Однако градостроительный совет все-таки согласился снести комплекс для строительства нового. Против активно выступают горожане — они написали открытое письмо в адрес правительства города с требованием не сносить спортивный комплекс и признать его объектом культурного наследия. Активистка даже пыталась признать незаконным отказ КГИОП внести здание в список объектов охраны, однако решение не удалось оспорить в суде.
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