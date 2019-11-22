В «Люмьер-Холле» покажут стрит-арт со всей страны Stenograffia X

За всю историю существования фестиваля в событии приняли участие почти 300 уличных художников из России и зарубежья. Созданные ими арт-объекты украсили больше 500 построек в разных уголках страны – от заполярных поселков до городов-миллионников. Вдохновляясь историей и культурой места, в своих работах авторы подчеркивают уникальность регионов и создают новые локальные достопримечательности. Например, в Ханты-Мансийске темой для граффити стал фольклор коренных народов Севера, а в Оренбурге, где учился Гагарин, – космос. Среди проектов фестиваля – и огромные росписи площадью в сотни квадратных метров, и архитектурные 3D-иллюзии.