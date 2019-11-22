Открытая цифровая выставка Stenograffia X от программы «Родные города» компании «Газпром нефть» – это ретроспектива самых эффектных арт-объектов, созданных за 10 лет существования крупнейшего в России фестиваля уличного искусства. Среди must see - первое граффити за полярным кругом и роспись дома, созданная роботом по эскизу нейросети. Приятный бонус – все посетители смогут бесплатно увидеть мультимедиа-экспозицию лучших работ Бэнкси.
В «Люмьер-Холле» покажут стрит-арт со всей страны Stenograffia X
За всю историю существования фестиваля в событии приняли участие почти 300 уличных художников из России и зарубежья. Созданные ими арт-объекты украсили больше 500 построек в разных уголках страны – от заполярных поселков до городов-миллионников. Вдохновляясь историей и культурой места, в своих работах авторы подчеркивают уникальность регионов и создают новые локальные достопримечательности. Например, в Ханты-Мансийске темой для граффити стал фольклор коренных народов Севера, а в Оренбурге, где учился Гагарин, – космос. Среди проектов фестиваля – и огромные росписи площадью в сотни квадратных метров, и архитектурные 3D-иллюзии.
Вторая часть цифровой выставки – мультимедиа-экспозиция, посвященная творчеству легендарного художника Бэнкси. На огромном сферическом экране оживут самые известные работы загадочного британского автора, которые снова можно будет увидеть в формате цифрового шоу.
Stenograffia X – совместный проект креативного пространства «Люмьер-Холл», программы «Родные города» компании «Газпром нефть» и фестиваля Stenograffia. Проект «Родные города» поддерживает небольшие волонтерские акции, городские праздники и крупные международные фестивали, которые решают конкретные проблемы регионов деятельности «Газпром нефти».
Выставка открыта с 22 ноября до 8 декабря. Показы идут с 11.00 до 22.00, сеансы начинаются каждые 40 минут. Вход бесплатный, предварительная регистрация на сайте lumierehall.ru.
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