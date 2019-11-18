Вина всех 11 фигурантов дела о теракте в метро Петербурга в 2017 году доказана путем оценивания доказательств, представленных в ходе судебного следствия. Шести обвиняемым запрошено до 28 лет колонии, обвиняемой Шохисте Каримовой стало плохо, из-за чего в заседании объявили перерыв. Аброра и Акрама Азимовых, а также Мухамадюсупа и Ибрагимжона Эрматовых обвинение просит приговорить к пожизненному заключению.

По версии следствия, предполагаемый смертник Акбарджон Джалилов, совершивший подрыв в вагоне метро 3 апреля 2017 года, состоял в одной группировке с обвиняемыми. Кроме того, они планировали совершить как минимум три взрыва. Аброр Азимов, в отношении которого обвинение просит назначить пожизненное заключение, выступил в качестве организатора теракта, а его старший брат Акрам — в качестве посредника. Он взял деньги на совершение теракта в Турции у активного участника международной террористической организации.

Напомним, 3 апреля 2017-го, на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» произошел теракт, жертвами которого стали 15 человек, еще десятки получили ранения. Мы записали воспоминания очевидцев, поговорили с теми, кто помогал пострадавшим и теми, кто потерял близких в этой трагедии. А еще в теории и на практике выяснили, стало ли метро безопаснее.