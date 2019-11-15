На Культурном форуме обсудили, нужно ли сохранять исторические здания в Петербурге. Главное

Владимир Шухов: Петербург горячо любим и оберегаем жителями, как я за последние два месяца сумел на собственном опыте убедиться. На мой взгляд, он попал в ловушку собственного величия: многие здания не реставрируются, а медленно умирают. Мы бы хотели вместе с экспертами обсудить, как городу можно помочь и какие есть примеры решения этих проблем в других странах.

Игорь Водопьянов: С моей точки зрения, горожане заинтересованы только в развитии общественных пространств. Любое другое развитие людям не нужно и воспринимается как вторжение в их жизнь – возможно, даже не всем, а сплоченному коллективу градозащитников. Город состоит из зданий, которые строились как офисы – были те, в которых работали или жили чиновники и дома обслуживающего персонала. Но потом город перестал быть центральным офисом империи.

Возводился Петербург быстро, дома строились некачественно, почвы у нас плохие, поэтому все быстро начало стареть. Любое здание в центре может выполнять три функции: жилая, офисная и торговая. Последняя касается только первых этажей и то далеко не везде, поэтому остаются первые две. Чтобы сделать в центре качественное жилье, нужно выселять из него людей. В СССР так и делали, но тогда все дома принадлежали государству, поэтому проблем не было. Потом в результате приватизации 1991 года у нас появилась масса собственников – как нигде в мире. Поэтому любая попытка что-то сделать со зданием упирается в условную петербургскую бабушку, которая в этом доме пережила блокаду и требует оставить ее в покое. Государству необходимо разработать механизм действия в подобных случаях: например, если кто-то выкупил 96% акций АО, то оставшиеся 4% он может приобрести принудительно, никого не спрашивая. Возможно, для реновации необходимо что-то в этом духе, иначе частные деньги никогда в город не придут. Это первая проблема, вторая – крайне избыточные требования к охране. Мне кажется, то, что не видно с улицы, не нужно охранять. То есть нужно отселять людей, ломать все внутри и выстраивать заново. Только так мы сможем получить качественное, а потому окупаемое жилье в центре.