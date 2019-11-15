Решение об отказе признать СКК памятником не удалось оспорить в суде

В начале октября Смольный дал старт конкурсу на реконструкцию СКК «Петербургский». Спортивный комплекс может изменить свои параметры, высоту, количество этажей и общий объем — победителю проекта позволят надстроить или перестроить здание, а также демонтировать или заменить несущие конструкции в случае необходимости. 24 октября вокруг СКК началась установка забора. Ордер ГАТИ на проведение монтажных и земляных работ вокруг комплекса получила компания ООО «СКА-Арена». 29 октября начался демонтаж сидений на трибунах.

Против активно выступают горожане — они написали открытое письмо в адрес правительства города с требованием не сносить спортивный комплекс и признать его объектом культурного наследия.

Напомним, к Чемпионату мира по хоккею, который пройдет в Петербурге в 2023 году, СКК «Петербургский» планируют кардинально перестроить. Габариты существующей арены не позволяют вместить чашу на 21 тысячу зрителей — именно такое требование предъявляют заказчики. На его месте может появиться новая площадка высотой 45 метров, которая сможет вместить до 21,5 тысячи зрителей.