Отдельно в УФАС отметили торги на маршруты. Планируемая транспортная реформа предполагает закупку новых автобусов с определенными требованиями — например, одни должны быть не старше 2018 года выпуска. Однако на ГУП «Пассажиравтотранс» торги распространяться не могут, поскольку государственное предприятие в конкурсе участвовать не планирует. Таким образом, у перевозчика явное преимущество.

«Условия торгов до сих пор неизвестны. Тем не менее автобусы ГУПу приобретаются за счет бюджетных средств, а коммерческие предприятия должны будут приобретать подвижной состав за свои средства, что может привести к созданию дискриминационных условий (возможное нарушение статьи №15 Закона о защите конкуренции)», — добавили в петербургском УФАС.

Предупреждение УФАС выдано председателю Комитета по транспорту и курирующему вице-губернатору. Реакция Смольного пока неизвестна.