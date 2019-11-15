Петербургское отделение Федеральной антимонопольной службы выдало властям города предупреждение, вызванное повышением цен на проезд и транспортной реформы. В ведомстве обеспокоены возможным нарушением антимонопольного законодательства — подобные решения Смольного угрожают конкуренции.
УФАС выдало предупреждение властям Петербурга из-за повышения цен на проезд и транспортной реформы
По мнению представителей УФАС по Петербургу, повышение стоимости проезда в общественном транспорте (с 1 января 2020 года стоимость проезда в наземном транспорте составит 50 рублей, в метро — 55 рублей, — прим. ред.) противоречит положению части 4 статьи 8 ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях».
«Унитарные предприятия создаются для осуществления деятельности в целях решения социальных задач, в том числе для оказания услуг гражданам по минимальным ценам. Таким образом, планируемое повышение платы за проезд, в том числе и на маршрутах СПб ГУП «Пассажиравтотранс» не подпадает под законодательно установленные случаи», — говорят в ведомстве.
Также представителей петербургского УФАС беспокоит транспортная реформа, которая пройдет в городе летом 2020 года. Так, ликвидация 271 коммерческих маршрутов общественного транспорта означает прекращение работы перевозчиков, что является «ограничивающим конкуренцию действием». Как считает ведомство, решение об отмене «маршруток» должны принимать сами представители рынок перевозок.
Отдельно в УФАС отметили торги на маршруты. Планируемая транспортная реформа предполагает закупку новых автобусов с определенными требованиями — например, одни должны быть не старше 2018 года выпуска. Однако на ГУП «Пассажиравтотранс» торги распространяться не могут, поскольку государственное предприятие в конкурсе участвовать не планирует. Таким образом, у перевозчика явное преимущество.
«Условия торгов до сих пор неизвестны. Тем не менее автобусы ГУПу приобретаются за счет бюджетных средств, а коммерческие предприятия должны будут приобретать подвижной состав за свои средства, что может привести к созданию дискриминационных условий (возможное нарушение статьи №15 Закона о защите конкуренции)», — добавили в петербургском УФАС.
Предупреждение УФАС выдано председателю Комитета по транспорту и курирующему вице-губернатору. Реакция Смольного пока неизвестна.
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