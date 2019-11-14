Создатели сообщества «Страдающее средневековье» выпустили настольную игру для небольшой компании от 3 до 6 человек, которым интересны рыцари и крестовые походы. Каждый из участников игры станет лордом, который должен спасти свой город (на самом деле — захудалое поселение) от чумы, крестовых походов и инквизиции.
Чума, крестовые походы и инквизиция: «Страдающее средневековье» выпустило настольную игру
Участникам настольной игры «Страдающее средневековье» предстоит решить, кто достоин жить в их городах — Епископ или Конь, кому из соперников подбросить Прокаженного или чье поселение заразить бубонной чумой, кого назвать еретиком и сжечь на костре, когда отправить всех в крестовый поход и какие еще «отвратительные подлости помогут стать самым благочестивым правителем средневековья».
В комплексе базовой версии — 12 игровых планшетов, 80 страдающих жителей, 3 карты священных реликвий и 18 фишек крестового похода. А еще по одному кубику и одному жетону Эпидемии на каждую из 5 болезней, которыми вы можете заразить других игроков. Иллюстрации карточек — это реальные рисунки и гравюры периода средневековья. Присутствуют и популярные персонажи — плохо нарисованный Конь (кто я?), легендарный Коля, агрессивный Заецъ.
«Трудно поверить, но безымянные герои западноевропейских рукописей — кровожадные зайцы, неуклюжие рыцари, улитки и львы, леди и скелеты — перестали быть чем-то пыльным и далеким для подписчиков нашего проекта. Мы давно мечтали сделать настольную игру со всеми персонажами средневековья, которых так любим. И вот она здесь, и нам трудно сдержать свои эмоции. Благодаря этой настольной игре мы станем еще ближе друг к другу и к нашим героям», — говорят создатели паблика «Страдающее средневековье».
Оформить предзаказ настольной игры «Страдающее средневековье» можно здесь — по цене от 1190 рублей. Доставку обещают осуществить в марте 2020 года.
Напомним, уже в ноябре в Петербурге пройдет третий фестиваль «Фазы чтения». В этот раз событие посвящено «темным векам» — в программе показы шоу «Монти Пайтон», мастер-класс по созданию мемов лекция от самого гротескного историка-медиевиста Михаила Майзульса — автора книги «Страдающее средневековье».
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