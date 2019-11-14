Чума, крестовые походы и инквизиция: «Страдающее средневековье» выпустило настольную игру

«Трудно поверить, но безымянные герои западноевропейских рукописей — кровожадные зайцы, неуклюжие рыцари, улитки и львы, леди и скелеты — перестали быть чем-то пыльным и далеким для подписчиков нашего проекта. Мы давно мечтали сделать настольную игру со всеми персонажами средневековья, которых так любим. И вот она здесь, и нам трудно сдержать свои эмоции. Благодаря этой настольной игре мы станем еще ближе друг к другу и к нашим героям», — говорят создатели паблика «Страдающее средневековье».

Оформить предзаказ настольной игры «Страдающее средневековье» можно здесь — по цене от 1190 рублей. Доставку обещают осуществить в марте 2020 года.

Напомним, уже в ноябре в Петербурге пройдет третий фестиваль «Фазы чтения». В этот раз событие посвящено «темным векам» — в программе показы шоу «Монти Пайтон», мастер-класс по созданию мемов лекция от самого гротескного историка-медиевиста Михаила Майзульса — автора книги «Страдающее средневековье».