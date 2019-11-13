В ноябре возле Лахта Центра появится открытый каток

«В Санкт-Петербурге с момента основания города появились традиции зимних развлечений. Исторически, ледовые зимние забавы с катанием на коньках и спуском с катальных горок, маскарадами и праздничными гуляниями были излюбленными увеселительными программами русских зим всех императоров, начиная с Петра I», — говорят создатели пространства. А перевоплотиться в «царских особ» помогут яркие огни, приятная музыка и вид на Финский залив.

Открытый каток возле Лахта Центра будет работать ежедневно с 12:00 до 21:00. Стоимость детского билета — 100 рублей, взрослого — 200 рублей. Продолжительность сеанса — 1 час.

Напомним, уже на этой неделе остров «Новая Голландия» открывает четвертый сезон катания на коньках. Каток площадью 2 тысячи квадратных метров по-прежнему будет расположен на месте газона перед главной сценой, но с большими возможностями приятно провести время — с обогреваемой зоной, трдельниками и ухой от «Кококо» (да-да!). А в декабре откроется «Каток у моря» в «Севкабель Порту». И он станет в два раза больше, чем в прошлом году — одновременно на площадке смогут кататься 300 человек.