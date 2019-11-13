На панельной дискуссии «Культура и спорт: использование многофункциональной инфраструктуры для развития регионов страны» встретятся двукратный Чемпион мира, серебряный призер Олимпийских игр в Солт-лейк-Сити, режиссер и хореограф-постановщик Илья Авербух, генеральный директор Cirque du Soleil в России Наталья Романова и президент Российской шахматной федерации Андрей Филатов.

Позже в этот же день генеральный директор New Art Academy Елена Завелева, основатель blockchain.art Кристина Штейнбрехер-Пфандт и креативный директор Kate Vass Galerie Кейт Васильева обсудят новый подход и инструменты коллекционирования современного искусства.