14 ноября стартует VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум. По его эгидой в Петербурге организована специальная программа бесплатных мероприятий, в которой участвуют 39 музеев города, Фестивальная программа с выступлениями Шанхайского национального оркестра и представлением традиционных «Метаморфоз» в БДТ, а также Деловая площадка, в числе спикеров которой Татьяна Черниговская, Илья Авербух и директор Design Museum Элис Блэк.
Татьяна Черниговская, Илья Авербух и директор Design Museum Элис Блэк выступят в рамках Деловой площадки ПМКФ-2019
Официальное открытие Деловой площадки VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума пройдет в пространстве Российского этнографического музея 14 ноября. Старт даст Павел Степанов — заместитель министра культуры России.
Сразу после состоится панельная дискуссия «Стратегии фандрайзинга культурных организаций и культурных проектов», участие в которой примут директор и основатель Sponsor Consulting Евгения Мальцева, исполнительный директор Фонда поддержки Третьяковской галереи Ольга Драничкина, советник директора Государственного Эрмитажа Николас Ильин, соучредитель Фонда «Петербург Достоевского» Андрей Якунин и другие.
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Николас Ильин
На панельной дискуссии «Культура и спорт: использование многофункциональной инфраструктуры для развития регионов страны» встретятся двукратный Чемпион мира, серебряный призер Олимпийских игр в Солт-лейк-Сити, режиссер и хореограф-постановщик Илья Авербух, генеральный директор Cirque du Soleil в России Наталья Романова и президент Российской шахматной федерации Андрей Филатов.
Позже в этот же день генеральный директор New Art Academy Елена Завелева, основатель blockchain.art Кристина Штейнбрехер-Пфандт и креативный директор Kate Vass Galerie Кейт Васильева обсудят новый подход и инструменты коллекционирования современного искусства.
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Музей Фаберже
15 ноября в Музее Фаберже состоится торжественная церемония вручения премии всероссийской акции «Меценат года». После приветственного слова министра культуры России Владимира Мединского награждение пройдет в трех номинациях — «Меценат года», «Прорыв года» и «Особый вклад в развитие российской культуры». По завершении церемонии участники форума вновь переместятся в Российский этнографический музей, где программа Деловой площадки продолжится.
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Роман Должанский
Театральный критик Роман Должанский, балетный продюсер Сергей Данилян, руководитель Фонда поддержки музыкального образования Вячеслав Зильберборд и другие обсудят «искусство продюсирования», а также то, как завоевать сердца российского и зарубежного зрителя. Генеральный директор благотворительного фонда Владимира Потанина Оксана Орачева, комиссар и художественный руководитель, Уральская индустриальная биеннале современного искусства Алиса Прудникова и руководитель научно-методического отдела ГЦСИ Антон Джеуза обсудят проблемы кураторства в регионах.
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Татьяна Черниговская
Позже в этот же день журналист и лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Александр Малич вместе с руководителем Отдела современного искусства Эрмитажа и доктором наук по физиологии и теории языка Татьяной Черниговской выяснят, какое место занимает искусственный интеллект в современном творчестве.
В заключительный день VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума, 16 ноября, состоится public talk с Элис Блэк — директором Design Museum в Лондоне. Взяв за основу историю Design Museum и обращаясь к современным урокам эволюции сектора розничной торговли и музейного дела, она расскажет, как цифровая революция бросает вызов обеим индустриям и сближает их.
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