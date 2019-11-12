Старт «темным временам» дадут вечером 23 ноября — и закончатся они только с рассветом 24-го. Петербуржцам расскажут о том, зачем зачем святым восковые ноги и железные глаза, раздадут индульгенции, приключенческие игры помогут отдаться фантазиям, а нарративно-иммерсивный психолог — вершить будущее (правда, в рамках театрализованной постановки). Кроме того, на большом экране покажут комедию «Монти Пайтон и священный Грааль», приключенческий (и легендарный!) фильм Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию», мюзикл «Робин Гуд: Мужчины в трико» и другие картины.

Но это еще не все. В программе мастер-класс по каллиграфии пером и мем-конструктор (да-да!), лаборатория алхимика, киберспортивный турнир по Warcraft III и даже угощения — сбитень и баранки в местной харчевне. Хедлайнером всего самого темного и гротескного станет историк-медиевист — автор книги «Страдающее средневековье». Он расскажет о том, «зачем святым восковые ноги и железные глаза».

«Фазы чтения 3: Страдающее средневековье» начнутся 23 ноября в 20:00 и положат конец темным векам 24 ноября в 07:00 — в пространстве библиотеки «Ржевская» на Индустриальном проспекте, 35. Вход бесплатный — по предварительной регистрации.