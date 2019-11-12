Как вывести Петербург из архитектурной беспросветности? Объясняет Мария Элькина

Все это интересные рассуждения, и с ними можно зайти очень далеко. Есть, тем не менее, феномен Норвегии. Там за весь прошлый век был один, кажется, большой архитектор – Сверре Фен. А сейчас, кроме знаменитой Снохетты, в Норвегии десятки очень известных архитектурных бюро – точно больше, чем в соседней Швеции. Произошло это благодаря тому, что лет 10-15 назад правительство организовало серию конкурсов на малые архитектурные формы и павильоны для туристических дорог. Небольшие стимулы иногда приводят к серьезным результатам.

Что-то похожее происходит и с архитектурной биеннале в Казани. Она не сравнится масштабами ни с какими большими мировыми выставками. Тридцать макетов и пояснительных планшетов выставлены чуть не в коридоре цилиндрического здания технопарка в университетском городке Иннополис. Но вот уже второй раз кажется, что эти тридцать макетов – самое обнадеживающее, что происходит в российской архитектуре. Где-то в этом тексте, почему бы и не здесь, нужно сказать спасибо устроителям, директору Наталье Фишман-Бекмамбетовой и куратору Сергею Чобану. Еще два года назад без всякой специальной подготовки благодаря не в последнюю очередь двум этим людям выяснилось, что в России много талантливых и даже знающих архитекторов до 35-ти.

В 2017-м году финалисты проектировали абстрактный городской квартал. Теперь организаторы поступили практичнее, и предложили им работать с реальными городскими территориями, бывшими промышленными зонами в Казани. Результаты не то чтобы поражают, но заставляют себя отметить. Хочется говорить даже не про общий уровень проектов, а про пейзаж, который из них мог бы родиться. Там, где сейчас застраиваются бывшие петербургские промзоны, они чаще всего превращаются из сильно потрепанных временем ****** (окраин) в более новые и людные, но не менее унылые. То, что мы увидели на эскизах победителя казанской биеннале в одной из номинаций, творческого объединения «Лето», сравнимо с удачным прибрежным комплексом в Норвегии и в отношении витальности выигрывает у новых районов Копенгагена. Мелкие кварталы, живые улицы, легкие и одновременно фактурные фасады.