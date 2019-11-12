Критик Мария Элькина съездила в Казань на молодежную архитектурную биеннале и постановила: Петербургу нужно срочно отбросить снобизм и начать брать пример со столицы Татарстана.
Как вывести Петербург из архитектурной беспросветности? Объясняет Мария Элькина
Казань – не по-петербургски гостеприимный город. В Петербурге с вами для начала просто вежливы, в Казани вам рады. Климат, несмотря на ветры, все же не так суров. Неудивительно, что Российская молодежная архитектурная биеннале второй раз проходит в Татарстане.
В России архитектура последние лет 20 – всегда почти подвиг. Мы боремся за качество реализуемых проектов, однако успехи честно было бы назвать фрагментарными. И за ними, как правило, стоит почти что героизм конкретных людей. Трудно сказать, почему так. Можно сетовать на экономику, на безразличие чиновников и жадность девелоперов, на слабость профессионалов. Иногда кажется, что мы имеем дело с каким-то культурным феноменом, что в неустроенности пространства вокруг диковинно выражается потребность российского человека в свободе. Как будто бы если формы лишены законченности, то возможности потенциально ими не ограничены.
Все это интересные рассуждения, и с ними можно зайти очень далеко. Есть, тем не менее, феномен Норвегии. Там за весь прошлый век был один, кажется, большой архитектор – Сверре Фен. А сейчас, кроме знаменитой Снохетты, в Норвегии десятки очень известных архитектурных бюро – точно больше, чем в соседней Швеции. Произошло это благодаря тому, что лет 10-15 назад правительство организовало серию конкурсов на малые архитектурные формы и павильоны для туристических дорог. Небольшие стимулы иногда приводят к серьезным результатам.
Что-то похожее происходит и с архитектурной биеннале в Казани. Она не сравнится масштабами ни с какими большими мировыми выставками. Тридцать макетов и пояснительных планшетов выставлены чуть не в коридоре цилиндрического здания технопарка в университетском городке Иннополис. Но вот уже второй раз кажется, что эти тридцать макетов – самое обнадеживающее, что происходит в российской архитектуре. Где-то в этом тексте, почему бы и не здесь, нужно сказать спасибо устроителям, директору Наталье Фишман-Бекмамбетовой и куратору Сергею Чобану. Еще два года назад без всякой специальной подготовки благодаря не в последнюю очередь двум этим людям выяснилось, что в России много талантливых и даже знающих архитекторов до 35-ти.
В 2017-м году финалисты проектировали абстрактный городской квартал. Теперь организаторы поступили практичнее, и предложили им работать с реальными городскими территориями, бывшими промышленными зонами в Казани. Результаты не то чтобы поражают, но заставляют себя отметить. Хочется говорить даже не про общий уровень проектов, а про пейзаж, который из них мог бы родиться. Там, где сейчас застраиваются бывшие петербургские промзоны, они чаще всего превращаются из сильно потрепанных временем ****** (окраин) в более новые и людные, но не менее унылые. То, что мы увидели на эскизах победителя казанской биеннале в одной из номинаций, творческого объединения «Лето», сравнимо с удачным прибрежным комплексом в Норвегии и в отношении витальности выигрывает у новых районов Копенгагена. Мелкие кварталы, живые улицы, легкие и одновременно фактурные фасады.
Тут рассудительный скептик заметит, что между смотром-конкурсом и реальностью существует довольно значительный зазор. Существует, но не нужно забывать, что картинка в архитектуре – все же шаг в сторону осуществления, а не от него. Непосредственно проекты с биеннале реализованы не будут, но Татарстан в прошлый раз заказал работу всем своим призерам, и сейчас обещает поступить так же. Давайте честно: в Казани в целом по части градостроительства продвинулись куда дальше, чем в Петербурге. Набережная озера Кабан китайского бюро Turenscape – пока маловероятная в наших широтах смесь изящества, внимания к людям и высоких технологий. Нет сомнений: молодежная биеннале подарит России несколько заметных имен в архитектуре, а Казани – усовершенствование городского ландшафта.
На деле получается, что так любимое в России ощущение беспросветности и безнадежности – миф. У казанского архитектурного успеха всего две составляющих: ясное намерение и гостеприимство. Люди захотели сделать лучше и открылись миру. Именно так когда-то удался и сам Петербург. И вот эта его сегодняшняя слегка снобская поза – мол, у нас тут у самих все есть – до добра, конечно, не доведет. Пока смотреть на чужие успехи просто обидно, а еще через пару лет может стать неловко. Нужно как-то срочно исправиться: устроить биеннале, экспо, форум или премию учредить. Российскую, европейскую, мировую. Не так важно, что и откуда; важно заново усвоить науку гостеприимства, в котором, в конечном счете, есть не только великодушие, но и разумный расчет.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.