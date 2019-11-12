Создавать новое общественное пространство у Библиотеки друзей на Московском шоссе, 2 начали в мае 2019 года. Авторами проекта благоустройства стали молодые архитекторы Александра Гетманская, Наталья Парсаданова и Ольга Колесова — совместно с коллективом библиотеки они разработали концепцию функционального и визуального наполнения обновленного сквера.

Помимо крупных проектов амфитеатра и арт-объектов, в сквере появились скамейки, а перед входом в библиотеку организовали площадку для активных игр — асфальт разлинован для игры в классики, лабиринт, твистер, скрабл, зеркало. Также в сквере появились стеллажи, стилизованные под буквы — там можно свободно взять книгу и почитать. Все деревья, растущие в сквере еще задолго до начала его благоустройства, сохранили.

Проект благоустройства был предложен еще в 2017 году жителями микрорайона. Тогда инициатива стала победителем проекта «Твой бюджет» — в рамках него петербуржцы могли самостоятельно и напрямую участвовать в распределении городского бюджета на развитие наиболее важных проектов. «Уверен, сквер у Библиотеки друзей станет примером действительно комфортной городской среды», — отметил губернатор Петербурга Александр Беглов еще весной этого года.

Напомним, ранее петербургские библиотекари и жители Московского района задумались о том, что в городе множество мест, которые могли бы прекрасно подойти под библиотеку. Они нашли такие помещения и повесили на них таблички с надписями — размышлениями о том, что везде открывается что угодно, но только не библиотеки. В сентябре в микрорайоне «Новая Охта» открылась новая креативная универсальная библиотека «Куб». А в начале ноября культурно-образовательное пространство Охта Lab прекратило свою деятельность — для того, чтобы изменить формат. Обновленное пространство откроется уже в 2020 году и станет более «семейным».