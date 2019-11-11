Доцент СПбГУ Олег Соколов арестован до 8 января 2020 года

По версии следствия, Олег Соколов убил и расчленил свою сожительницу, 24-летнюю Анастасию Ещенко. Части тела погибшей, отрубленные руки Соколов выбросил в реку Мойку. Позже на допросе историк признался, что убил девушку из мелкокалиберного обреза в четверг, 7 ноября. Они проживали вдвоем в квартире дома №82 на набережной реки Мойки. Предварительный мотив — ревность Анастасии к дочерям Соколова от первых браков.

По словам Соколова, после слов о детях доцента от первых браков Анастасия Ещенко «начала беситься… мы потеряли контроль над собой… было много женщин, но такого потока агрессии я никогда не видел… девушка, которая считалась идеалом, вдруг превратилась… нападение с ножом… дальше произошло это чудовищное несчастье».

Против заключения под стражу в СИЗО Соколов не возражал, кроме того, по мнению следователя, это поможет оградить доцента от попыток суицида. Соколов собирался казнить себя в Петропавловской крепости на глазах у туристов в образе Наполеона после того, как он избавится от тела.

Олег Соколов – российский историк, специалист по военной истории Франции, кандидат исторических наук, а также доцент СПбГУ, член научного совета Российского военно-исторического общества. Он является автором многочисленных статей по военной истории Европы XVII — начала XIX веков и исторических передач, вышедших в России, Франции, Великобритании, США, Испании и других странах. Его научная и общественная деятельность была отмечена орденом Почетного легиона.

Напомним, утром 9 ноября из реки Мойки вытащили мужчину. В его рюкзаке были найдены отрубленные женские руки и травматический пистолет. Как выяснилось, задержанный — доцент СПбГУ, историк Олег Соколов. Из Мойки его спас мимо проезжающий таксист, на данный момент Соколова увезли в Мариинскую больницу с переохлаждением. В квартире историка на набережной Мойки нашли труп женщины. Жертвой стала 24-летняя Анастасия Ещенко, бывшая студентка и гражданская жена доцента.