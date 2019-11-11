Как утверждают представители «Почты России», для большинства жителей страны время посылки в пути будет составлять не более двух дней. Однако в зависимости от направления сроки могут растянуться до 8 дней. Например, доставка из городов-миллионников в города с населением от 100 тысяч человек и обратно сократится до 2-3 дней, а в некоторые города с населением 500 тысяч человек и более отправление будет приходить через день.

Как рассказал «Ведомостям» заместитель гендиректора по электронной коммерции «Почты России» Алексей Скатин, сокращение сроков доставки посылок связывают со значительными инвестициями в инфраструктуру, пересмотром схемы маршрутов отправлений, сокращением сроков сортировки, а также развитием электронной торговли. Кроме того, сокращение сроков доставки увеличит спрос на товары из российских интернет-компаний.

Напомним, «Почта России» планирует преобразовать свои отделения в «Центры притяжения». Такое название получил новый проект концепции, которая подразумевает появление на почтовых территориях гастрономических маркетплейсов с продажей алкоголя, аптек, отделений банков и МФЦ, а также образовательных и медицинских центров. А петербургский Главпочтамт хотят превратить в общественное пространство.

Реставрация началась в ноябре 2018 года. В рамках реконструкции, которую проводит «Почта России», уже через два-три года на территории здания 18 века появится фуд-маркет, коворкинг и даже концертная площадка. Еще в начале года вице-губернатор Георгий Полтавченко и глава «Почты России» Николай Подгузов заявили, что Главпочтамт превратят в культурное пространство с сохранением изначальной функции. Позже также стало известно, что после реконструкции в здании откроется музей.